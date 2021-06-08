Humblebrag nedir

Sosyal medya kullanımıyla ortaya çıkan humblebrag kelimesi, kişinin kendisini eleştiriyormuş gibi yaparak kendisiyle övünmesi anlamına gelmektedir. Yani bir tür gizli övünmeyi ifade etmektedir.

Kişinin kendisini eleştirir gibi yaparak ya da şikayet ederek kendisiyle veya yaptığı bir şeyle övünmesine 'humblebrag' denir. Kişi, numaradan kendisi ile ilgili bir şeyin kötü olduğunu söyleyip aslında hava atmaktadır.

Zaman zaman çevreden duyulan, "En sevmediğim özelliğim mükemmeliyetçi oluşum" cümlesi, humblebrag'a karşılık gelen bir tür kendi kendini eleştirerek övme biçimidir.

Bir kızın, "O kadar salaş giyinmişim, hâlâ gelip yazanlar oluyor, sıkıldım artık." demesi, humblebrag'a örnek olarak gösterilebilir.

Uzun süreli bir yurt dışı seyahatine giden birinin, "İstanbul'u ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim, sizsiz ben orada ne yapacağım? Hiç gitmek istemiyorum." cümlesi de bir humblebrag örneğidir.

HUMBLEBRAG TİPLERİ

Journal of Personality and Social Psychology’de yayımlanan bir makaleye göre, bilim insanları humblebrag'ın ne kadar yaygın olduğunu ve insanların bunu nasıl karşıladığını görmek için bir dizi deney geliştirildi.

646 katılımcının yüzde 70’i, yakın zamanda karşılaştıkları bir örneği kolayca hatırlamıştır. Ardından bilim insanları, iki ayrı tip humblebrag tanımlamıştır.

Birincisi, övünmesini şikayetin ardına gizleyenler: "Bu kadar genç gözükmekten nefret ediyorum! 19 yaşındaki biri bile bana asılıyor!"

İkinci tür ise tevazunun arkasına saklananlar: "Neden en önemli görevleri hep bana veriyorlar ki?"

Katılımcıların hatırladığı humblebraggerların yüzde 60'ı şikayet kategorisine girmektedir.