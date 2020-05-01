Huzursuz bacak sendromu nedir

Bacaklarda, ayaklarda bazen de kollarda ortaya çıkan sinir sistemi hastalığıdır.

Toplumun yüzde 5 veya 10’unda görülen huzursuz bacak sendromu, daha çok kadınlar da ortaya çıkıyor.

Çocuklarda ise büyüme ağrısı olarak bilinmektedir.

Dopamin hormonu ve demir seviyelerindeki bozukluğun bu sendromu etkilediği söylenir.

Gece saatlerinde artış gösteren şikayetler, hastayı uyutamayacak hale getirebilir aynı zamanda tüm gün devam edebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Bacaklarda istem dışı seğirmeler gerçekleşebilir.

Gece saatlerinde ağrılar artabilir ve hissizlik durumu yaşanabilir.

NEDEN OLUR

B12 vitamin eksikliği, sigara kullanımı

Stres, dolaşım bozuklukları, diyabet,

Böbrek yetmezliği, hareketsizlik

Demir eksikliği, aşırı alkol tüketimi

Huzursuz bacak sendromu: İdyopatik huzursuz bacak sendromu ve İkincil tip (Sekonder) kuzursuz bacak sendromu olarak ikiye ayrılır.

İdyopatik sendromda hastalığın tam olarak nedeni bilinmemektedir.

İkincil tip sendrom da ise başka bir hastalıktan kaynaklı; böbrek yetmezliği, Parkinson, anemi, vitamin veya mineral eksikliğinden ortaya çıkabilir.

TEDAVİ SÜRECİ

Öncelikle hastalığın hangi durumdan kaynaklandığı belirlenmeli ve durum ilerlemedikçe erken teşhis konulmalıdır.

Alanında uzman bir doktorun kontrolü altında tedavi sürecine başlanılmalıdır.

Sigara ve kafeinli ürünlerden uzak durulmalıdır.

Egzersizler yapılmalıdır.