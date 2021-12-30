İhmal sendromu nedir

İhmal sendromu; genellikle inme ve benzeri bir beyin hasarının sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Oldukça ilginç bir nöropsikolojik fenomendir.

İhmal sendromunu anlamanın en basit yollarından birisi, bireyin bir beyin hasarı alıp almadığıdır.

Çünkü beynin sağ kısmında rastlanan hasar sonucunda hasta, vücudunun sol tarafını ihmal etmeye başlar.

İHMAL SENDROMU NEDİR

Genellikle inme ve benzeri bir beyin hasarının sonucu olarak karşımıza çıkan ihmal (neglect) sendromu, nöropsikolojik bir rahatsızlıktır.

Beyni hasar alan ve ihmal sendromu yaşayan kişi; önündeki bir çizimi kopyalaması istendiğinde, çizimin sağ tarafını kopyalayabilirken sol tarafını kopyalayamaz. Çünkü o tarafa dikkatini yöneltememiştir.

Birey, beyninde hasarlı olan kısma gelen uyarıcılara karşı kayıtsız kalır ve tepki veremez.

HASTA DURUMUN FARKINDADIR

Bu sendromun en ilginç tarafı ise hastanın yaşadığı durumun farkında olmasıdır. Beynin sağ tarafında yaşanan hasar nedeniyle kişi, sol tarafını ihmal etmeye başlar.

Sol tarafındaki sakalını, tırnaklarını kesmeyebilir ve sol tarafını inkar edebilir. İhmal sendromuna sahip olan kişiler, hayatı eksik yaşarlar. Kişi ihmal edildiği tarafına dokunulduğunda hissetmeyebilir ve tepki vermeyebilir.