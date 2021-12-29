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    İnfertilite nedir

    Kısırlık olarak da bilinen sağlık problemi, genç çiftlerin 1 senelik korumasız ve düzenli cinsel ilişki yaşamasına rağmen bebek sahibi olamaması anlamına gelmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 09:28
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    İnfertilite nedir

    Çiftlerin 1 senelik korumasız ve düzenli cinsel ilişki hayatının ardından, hala çok sahibi olamamalarına infertilite denir.

    35 yaş üzeri çiftlerde, infertilite tanısının koyulabilmesi için ise bekleme süresi 6 aydır.

    Kısırlık olarak da bilinen infertilite, hem kadından hem de erkekten kaynaklı ortaya çıkabilmektedir.

    KADINLARA BAĞLI İNFERTİLİTE NEDENLERİ

    Kadına bağlı infertilite nedenlerini sıralayalım:

    • Fallop tüplerinin kapalı olması
    • Çikolata kisti (Endometriozis)
    • Polikistik over sendromu
    • Yumurta kalitesinde düşüş
    • Tiroit hormon bozuklukları
    • Düzensiz adet döngüsü
    • İleri yaşa bağlı doğurganlığın azalması
    • Rahim içerisinde yapışıklık olması
    • Üreme organına ait travmalar
    • Obezite
    • Alkol ve sigara tüketimi

    İnfertilite nedir #1

    ERKEĞE BAĞLI İNFERTİLİTE NEDENLERİ

    Erkeğe bağlı kısırlık nedenlerini sıralayalım:

    • Sperm kalitesinin az olması
    • Sperm sayısının az olması
    • Sperm kanallarının kapalı olması
    • Alkol ve sigara tüketimi
    • Oturarak çalışmak
    • Sperm şekil bozuklukları
    • Cinsel fonksiyon bozukluğu
    • Menide sperm bulunmaması
    • Varikosel
    • Aşırı sıcak ortamda bulunmak
    • Hormonal bozukluklar
    • Azospermi

    AZOSPERMİ NEDİR

    Azospermi, menide sperm bulunmaması anlamına gelir. Erkeklerde, spermin geçtiği kanalların tıkalı olmasından kaynaklı olabilir.

    Tıkanıklığa bağlı olduğu durumlarda: Doğuştan sperm kanallarının bir bölümü eksik olabilir, bu durumda kanalın genişletilmesi adına cerrahi müdahale gerçekleştirilir.

    Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermide ise genetik bozukluklar ve testislerin doğuştan yukarı kanallarda kalması olabilmektedir.

    Her iki azospermi örneğinde de cerrahi müdahale ile sperm elde edilebilmektedir.

    İnfertilite nedir #2

    KISIRLIK BELİRTİLERİ NELER

    • Adet döngüsünde düzensizlik
    • Hiç adet olmamak
    • Testislerde aşırı şişlik
    • Kadınlarda gebelik oluşmadan göğüsten süt gelmesi
    • Aşırı kilo
    • Erkeklerde çok az meni olması
    • Erkeklerde boşalma ve sertleşmeyle ilgili problemler
    • Genç çiftlerin 1 sene korunmamasına rağmen gebelik oluşmaması

    Gibi belirtiler görülmektedir.

    TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER

    İnfertillite, birçok cerrahi müdahale ve ilaçlarla ortadan kaldırılarak, hamilelik sağlanabilmektedir.

    Bu yöntemleri sıralayalım:

    • Fertilite ilaçları
    • Tüp bebek tedavisi
    • Laparoskopi
    • Histeroskopi
    • Miyomektomi
    • Mikroenjeksiyon
    • Yumurta dondurma

    İnfertilite nedir #3

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