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İnfertilite nedir
- Haber Merkezi
- 29.12.2021 - 09:50
- Güncelleme : 31.12.2021 - 09:28
Çiftlerin 1 senelik korumasız ve düzenli cinsel ilişki hayatının ardından, hala çok sahibi olamamalarına infertilite denir.
35 yaş üzeri çiftlerde, infertilite tanısının koyulabilmesi için ise bekleme süresi 6 aydır.
Kısırlık olarak da bilinen infertilite, hem kadından hem de erkekten kaynaklı ortaya çıkabilmektedir.
KADINLARA BAĞLI İNFERTİLİTE NEDENLERİ
Kadına bağlı infertilite nedenlerini sıralayalım:
- Fallop tüplerinin kapalı olması
- Çikolata kisti (Endometriozis)
- Polikistik over sendromu
- Yumurta kalitesinde düşüş
- Tiroit hormon bozuklukları
- Düzensiz adet döngüsü
- İleri yaşa bağlı doğurganlığın azalması
- Rahim içerisinde yapışıklık olması
- Üreme organına ait travmalar
- Obezite
- Alkol ve sigara tüketimi
ERKEĞE BAĞLI İNFERTİLİTE NEDENLERİ
Erkeğe bağlı kısırlık nedenlerini sıralayalım:
- Sperm kalitesinin az olması
- Sperm sayısının az olması
- Sperm kanallarının kapalı olması
- Alkol ve sigara tüketimi
- Oturarak çalışmak
- Sperm şekil bozuklukları
- Cinsel fonksiyon bozukluğu
- Menide sperm bulunmaması
- Varikosel
- Aşırı sıcak ortamda bulunmak
- Hormonal bozukluklar
- Azospermi
AZOSPERMİ NEDİR
Azospermi, menide sperm bulunmaması anlamına gelir. Erkeklerde, spermin geçtiği kanalların tıkalı olmasından kaynaklı olabilir.
Tıkanıklığa bağlı olduğu durumlarda: Doğuştan sperm kanallarının bir bölümü eksik olabilir, bu durumda kanalın genişletilmesi adına cerrahi müdahale gerçekleştirilir.
Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermide ise genetik bozukluklar ve testislerin doğuştan yukarı kanallarda kalması olabilmektedir.
Her iki azospermi örneğinde de cerrahi müdahale ile sperm elde edilebilmektedir.
KISIRLIK BELİRTİLERİ NELER
- Adet döngüsünde düzensizlik
- Hiç adet olmamak
- Testislerde aşırı şişlik
- Kadınlarda gebelik oluşmadan göğüsten süt gelmesi
- Aşırı kilo
- Erkeklerde çok az meni olması
- Erkeklerde boşalma ve sertleşmeyle ilgili problemler
- Genç çiftlerin 1 sene korunmamasına rağmen gebelik oluşmaması
Gibi belirtiler görülmektedir.
TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER
İnfertillite, birçok cerrahi müdahale ve ilaçlarla ortadan kaldırılarak, hamilelik sağlanabilmektedir.
Bu yöntemleri sıralayalım:
- Fertilite ilaçları
- Tüp bebek tedavisi
- Laparoskopi
- Histeroskopi
- Miyomektomi
- Mikroenjeksiyon
- Yumurta dondurma