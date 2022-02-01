İnfluenza aşısı nedir

İnfluenza aşısı; belirtileri olan kişilere uzman kontrolünde ilaç tedavisi daha sonra işe aşı uygulanmaktadır. Bu aşılar her yıl tüm sağlık kuruluşları tarafından ücretsiz yapılmaktadır.

İnfluenza; grip olarak tanımlanır ve hızla bulaşan bir hastalıktır. Kış aylarında görülen influenza; solunum yollarını enfekte eden virüslerden kaynaklanır.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ise bu hastalıkların görülme oranı bir hayli artmıştır. Bu hastalıklarda ilaç tedavisi ve aşı uygulanmaktadır.

İNFLUENZA AŞISI NEDİR

Gripten korunmanın en etkin yolun aşı olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Bu nedenle influenza hastalığının ağır seyrettiği ve ölümlerin görülebildiği risk grubundaki kişilerin aşı yaptırmaları önerilmektedir.

Risk grubunda yer alan herkes, doktor reçetesi ile her yıl ve ücretsiz olarak bu aşıyı yaptırabilir.

İNFLUENZA BELİRTİLERİ

Kişi gribe yakalandığında ortaya çıkan belirtiler şu şekilde sıralanabilir: