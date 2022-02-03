İnme nedir

Türkiye'deki ölüm nedenleri arasında 3'üncü sırada olan inme, beyin hücrelerine giden kan akışının kesilmesiyle gerçekleşmektedir.

Yanlış ve düzensiz beslenmeyle birlikte hareketsiz bir yaşamın da beraberinde getirdiği sağlık sorunları, kalp ve damar rahatsızlıklarına sebep oluyor.

İNME (FELÇ) NEDİR

İnme, bir kan damarının(arter) tıkanması, arterin sağladığı kan akışını kesmesi veya bir kan damarının kırılmasıyla o bölgede meydana gelen kanamanın neden olduğu bir durumdur.

Türkiye'de en sık rastlanan rahatsızlıklardan biri olan inme, ölüm nedenlerinde 3'üncü sırada yer alıyor.

Uzmanlar, inmeden korumak için sağlıklı beslenmeli, yiyeceklerimizdeki yağ ve tuz miktarını kontrol etmeli, meyve sebzeye ağırlık vermeli, fazla kilo almamalı, düzenli egzersiz yapmalı ve stresten durmamızı söylüyor.

Ayrıca sigaradan da uzak durmalı, yanımızda içirmemeli ve içiyorsak derhal bırakmalıyız.

İNME RİSK FAKTÖRLERİ

Yaşam tarzı

Doğum kontrol hapları

Hormon tedavileri

Fazla kilolu veya obez olmak

Fiziksel hareketsizlik

Uyuşturucu kullanımı

Tıbbi risk faktörleri

Yüksek tansiyon

Sigara içimi veya pasif içicilik

Yüksek kolesterol

Diyabet (şeker)

BELİRTİLERİ

Vücudun bir tarafında ani uyuşma veya güçsüzlük.

Bir veya iki gözde ani görme değişiklikleri.

Yutma güçlüğü.

Bilinmeyen nedene bağlı ani, şiddetli baş ağrısı.

Baş dönmesi, yürüme veya denge ile ani sorunlar.

Ani gelişen konuşma veya başkalarını anlamada zorluk.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

İnmenin 3 tedavi yöntemi bulunmaktadır.

Doku Plazminojen Aktivatörü (tPA): Kan pıhtılarının neden olduğu felçler için kullanılan bir yöntemdir. Tedavinin en başarılı tedavi zamanı üç saat içinde gerçekleştirilmelidir.

Endarterektomi: Karotid arter ve yağ birikmesiyle boyunda gerçekleşen tıkanmayı engelleyen, plak çıkarma işleminin yapıldığı ameliyat işlemidir.

İlaç tedavisi: Felç riskini azaltabilecek Aspirin ve benzeri antiplatelet ilaçların kullanımıyla gerçekleşen tedavi biçimidir.