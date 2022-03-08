İnsani koridor nedir

Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için karar verilen "insani koridor" ile halkın temel ihtiyaçları gideriliyor.

Rusya Ukrayna savaşı ile gündeme gelen "insanı koridor" kavramı nedir merak ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi tahliyesi için saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkes uygulanması ve Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den insani koridor açılması kararı alındığını açıkladı.

İnsani yardım koridoru, sivillerin can güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulur.

İNSANİ KORİDOR NE İŞE YARAR

Birleşmiş Milletler'e göre, insani koridor çatışma ortamlarında geçici ateşkes sağlanmasına yönelik yöntemlerden biri olma özelliğine sahip.

İnsani koridorlar, tarafların üzerinde anlaşılan bir bölge veya bölgelerin belli bir zaman dilimi için askerden arındırılmasını öngörür.

Bu koridorlar ilan edilen bölgede halka belli bir zaman dilimi için temel gıda yardımı ve tıbbi destek sağlanmasına, ayrıca sivillerin de başka bölgelere tahliyesini gerçekleştirmeye yardımcı oluyor.