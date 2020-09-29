İş zekası nedir

İş zekası, veriye dayalı karar destek sistemidir.

İş zekası (BI), kuruluşların daha fazla veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için iş analitiğini, veri madenciliğini, veri görselleştirmeyi, veri araçlarını ve altyapıyı ve en iyi uygulamaları birleştirir.

Bazen brifing kitapları, rapor ve sorgulama araçları ve yönetici bilgi sistemleri ile birbirinin yerine kullanılır.

İş zekası sistemleri, iş operasyonlarının tarihsel, güncel ve tahmine dayalı görünümlerini sağlar.

Halihazırda kuruluşlar, veri ve içeriğin bilgi yönetiminin ayrı yönleri olarak düşünülmemesi, bunun yerine entegre bir kurumsal yaklaşımla yönetilmesi gerektiğini görmeye başladı.

Kurumsal bilgi yönetimi, iş zekası ile kurumsal içerik yönetimini bir araya getiriyor.

Kuruluşlar, şu anda hizmet altında olan ve satıcılar tarafından itiraz edilmeyen Operasyonel İş Zekası'na doğru ilerliyor.