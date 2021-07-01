İsilik nedir

İsilik; özellikle yaz aylarında kendisini göstermekle beraber, ter kanallarının tıkanması sonucunda ortaya çıkmaktadır.

İsilik, yaz aylarında ter kanallarının tıkanması sonucu görülüyor. Özellikle bebekler arasında daha sık görülürken, bulaş yoluyla geçmemektedir.

İSİLİK NEDİR

İsilik sıcak havalarda fazla terlemekten, deride oluşan küçük pembe kabartılardır. Birçok çeşidi bulunmaktadır. Bazıları hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Özellikte göğüste ve karın üzerinde, çoğu kez şiddetli kaşıntıyla kendisini gösterir.

İSİLİK NASIL GEÇER

Bireyin kendisini ya da çocukları isilikten koruyabilmesi için aşırı kalın giyinmekten kaçınması gereklidir. Yaz aylarında yumuşak, hafif ve pamuklu giysileri tercih etmek etkili olmaktadır.