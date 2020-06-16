İsveç arpı nedir

İskandinav kültürünün öne çıkan enstrümanlarından olan İsveç arpı, yatay biçimde çalınan bir kemanı andırır.

Son yıllarda özellikle sinema sektörü sayesinde öne çıkan İskandinav kültürü, barındırdığı etnik öğelerle arzu unsuru olmaya devam ediyor.

NORDİK KÜLTÜRÜNÜN SESİDİR

Mitolojisinden geleneklerine, mutfağından müzikal geçmişine kadar birçok unsuruna şahit olduğumuz bu Kuzey Avrupa kültürünün en çok merak edilen öğelerinden biri ise şüphesiz enstrümanları.

Film ve dizi gibi yapımlarda duyduğumuz Nordik seslerin en önemli kaynağı ise Nyckelharpa ya da diğer adıyla İsveç arpı.

İskandinav geleneğinin önemli çalgılarından olan İsveç arpı, yaylılar alt türüne mensup bir çalgıdır.

SESLER, TEL VE TUŞLAR YARDIMIYLA ÇIKARILIR

Görünüş özellikleri bakımından klavye gövdeli büyük bir kemanı andıran İsveç arpı, çıkardığı sesle de Kuzey kültürünün melankolik havasını yansıtır.

İskandinav halk müziğinin vazgeçilmez bir parçası olan İsveç arpı, yatay biçimde çalınır. Notaların, aletin üzerinde bulunan tuşlara basılarak elde edildiği bu çalgı, bu özelliği sayesinde geniş bir ses aralığına sahiptir.