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    JQuery nedir

    JQuery; ismini kurucusundan almaktadır ve kütüphane sisteminin dijital platforma aktarılmış halidir. Teknoloji alanında kullanılmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 17:41
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    JQuery nedir

    Teknoloji dünyasında kullanılan jQuery, bir Javascript kütüphanesidir.

    Kütüphane sisteminin dijitale taşınmış halidir. Tüm işletim sistemlerinde çalışmaktadır.

    JQUERY NEDİR

    Açık kaynak JavaScript kütüphanesine Jquery denmektedir. İlk piyasaya sürdürülme tarihi ise 26 Ağustos 2006 yılıdır.

    Güçlü ve dinamik siteler kurmak veya web uygulamaları geliştirmek için kullanılmaktadır.

    JQUERY NE İŞE YARAR

    • Kütüphaneyi kullanarak, JavaScript dili ile birçok web yazılım sağlanabilmektedir.
    • Hızlı, küçük ve zengin özelliklere sahip bir kitaplık gibidir.
    • Kütüphane kişinin ihtiyacına göre şekillenebilmektedir.
    • Farklı tarayıcılarda başarılı şekilde çalışmaktadır.
    • Satır içi kod yazılmasına izin vermemektedir. Bu daha düzenli ve temiz kod yazma olanağı sunmaktadır.

    JQuery nedir #1

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