JQuery nedir

JQuery; ismini kurucusundan almaktadır ve kütüphane sisteminin dijital platforma aktarılmış halidir. Teknoloji alanında kullanılmaktadır.

Teknoloji dünyasında kullanılan jQuery, bir Javascript kütüphanesidir.

Kütüphane sisteminin dijitale taşınmış halidir. Tüm işletim sistemlerinde çalışmaktadır.

JQUERY NEDİR

Açık kaynak JavaScript kütüphanesine Jquery denmektedir. İlk piyasaya sürdürülme tarihi ise 26 Ağustos 2006 yılıdır.

Güçlü ve dinamik siteler kurmak veya web uygulamaları geliştirmek için kullanılmaktadır.

JQUERY NE İŞE YARAR

Kütüphaneyi kullanarak, JavaScript dili ile birçok web yazılım sağlanabilmektedir.

Hızlı, küçük ve zengin özelliklere sahip bir kitaplık gibidir.

Kütüphane kişinin ihtiyacına göre şekillenebilmektedir.

Farklı tarayıcılarda başarılı şekilde çalışmaktadır.