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- Kalp ve damar hastalıkları nedir
Kalp ve damar hastalıkları nedir
- Haber Merkezi
- 27.02.2022 - 12:03
Vücudumuzda en fazla dikkat etmemiz gereken organlardan olan kalbin bozulması, kişinin yaşamını olumsuz anlamda etkiliyor.
Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde ise risk faktörleri olarak; sigara-tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, obezite, sağlıksız beslenme gibi birden fazla neden gösterebilir.
KALP VE DAMAR HASTALIKLARI NEDİR
Kalp ve damar hastalıkları; vücudumuzdaki tüm organlara kan götüren yapılar olan damarların daralması veya tıkanması sonucu oluşan hastalıklardır.
45 yaş üstü erkekler ve 55 yaş üstü kadınlarda görülme olasılığı daha fazladır. En sık rastlanan damar hastalıkları arasında; "Koroner arter hastalıkları, Kalp kapağı hastalıkları ve Aort anevrizması" yer alır.
BELİRTİLERİ
- Göğüs ağrısı
- Ateş
- Çarpıntı
- Kuru ve sürekli öksürük
- Baş dönmesi
- Bayılma
- Nefes darlığı
- Boyun, çene, boğaz, üst karın ya sırt bölgelerinde meydana gelen ağrılar
TEDAVİ
Kalp ve damar hastalıklarının tedavisi kişiden kişiye göre farklılık gösterir. İlaç, yaşam tarzı değişikliği ve cerrahi müdahale yöntemleri tedavide kullanılır.