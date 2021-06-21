Kan uyuşmazlığı nedir

Kan uyuşmazlığı; anne ve babanın kan grupları arasında oluşan uyumsuzluğa denir. Görülmesi halinde anne karnındaki bebeğin sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır.

Evlenmek üzere olan çiftlere, resmi evrakları yaptırmadan önce kan uyuşmazlığı olup olmadığını tespit etmek amacıyla çeşitli testler yapılır.

Rh(-) negatif ve Rh(+) pozitif kan temasında görülen kan uyuşmazlığının tedavisi uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

Kan uyuşmazlığı anne ile bebek arasındaki Rh uyuşmazlığına verilen isimdir.

KAN UYUŞMAZLIĞI NEDİR

Anne adayı Rh (–) kan grubuna, baba adayı da Rh (+) kan grubuna sahip olduğu zaman, anne adayı ile baba adayı arasında kan uyuşmazlığı var demektir.

KAN UYUŞMAZLIĞI BEBEĞİ ETKİLER Mİ

Anne ve babada kan uyuşmazlığı olması durumunda; annenin savunma sistemi bebeğin farklı kan grubunu kendisine yabancı madde olarak algılar ve bu maddeyi yok etmek için annenin vücudunda bazı savunma hücreleri antikorlar oluşmaya başlar.

Bu antikorlar göbek kordonu yolu ile bebeğe geçer. Buna bağlı olarak bebekte kalp yetmezliği ve sakatlık gibi ciddi sağlık sorunlar görülebilir.

KAN UYUŞMAZLIĞI TEDAVİSİ

Kan uyuşmazlığı gelişmesini engellemek için gebeliğin 28. haftasında ve doğumdan sonra 72 saat içinde kan uyuşmazlığı iğnesi (Rh Ig) yapılmaktadır.