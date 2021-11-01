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Karbon ayak izi nedir
- Haber Merkezi
- 01.11.2021 - 14:28
Özellikle iklim krizi ile gündeme gelen ve gün geçtikçe daha fazla duymaya başladığımız “Karbon Ayak İzi”, küresel ısınmaya sebep olan tüm sera gazlarını tanımlıyor.
Bir kuruluşun, faaliyetin, ürün veya kişinin sebep olduğu sera gazı emisyonlarının tümüne karbon ayak izi denir.
Bireylerin ya da kurumların atmosfere gönderdikleri tüm karbon miktarı için kullanılan bu terim, içerisinde gıdadan ulaşıma yaşam ile ilgili pek çok unsuru barındırıyor.
KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA
Karbon ayak izi genellikle yıllık dönemler ve ton bazında karbon ölçümüyle yapılır.
Bir kişinin, ulusun ya da organizasyonun karbon ayak izi; sera gazı emisyonu, yaşam döngüsü değerlendirmeleri veya karbon muhasebesi olarak adlandırılan diğer hesaplama yöntemleriyle ölçülebilir.
Kullanılan yakıt, ulaşım yöntemleri, elektrik ve ısınma tüketimi değerleri dikkate alınır.
AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER
Karbon ayak izini azaltmanın temel yolu doğayla dost bir yaşam sürmekten ve tüketim miktarını azaltmaktan geçer.
- Enerji tasarrufu yapmak.
- Kişisel araçlar yerine toplu taşımayı kullanmak.
- Tasarruflu ampul kullanmak
- Daha az hayvansal gıda tüketmek. (Bilhassa kırmızı et)
- Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi)
- Ormanlık alanları korumak. (Ağaçlar salınan karbonu azaltır ve oksijen üretir)
- Daha az kıyafet almak.
- Klima kullanımını azaltmak ya da kullanmamak.
- Tasarruflu su kullanmak.