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    Karter nedir

    Karter; motor yağının depolanması ve soğutulmasını sağlayan bir sistem olarak bilinmektedir. Motorun alt kısmında yer almaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 12:54
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    Karter nedir

    Motorun alt kısmında yer alan karter, güvenliği sağlamaktadır. Çelik saçtan yapılmıştır. Otomobil, motosiklet ve içten yanmalı motorlara sahip tüm araçlarda kullanılmaktadır.

    KARTER NEDİR

    Karter, motorun altında bulunan bir parçadır. Görevi ise motor yağının depolanmasını ve soğumasını sağlamaktır.

    KARTER NE İŞE YARAR

    Karterdeki pompa aşağı inen ve soğuyan motorun diğer parçalarına gönderir. Bu şekilde motorda meydana gelebilecek sürtünmenin önüne geçilmiş olur.Karteri görebilmek için aracın lift ile yukarı kaldırılması gerekir.

    Karter nedir #1

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