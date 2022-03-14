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    Kasık ağrısı nedir

    Kasık ağrısı; iç uyluk, üst uyluk ve alt karın bölgesinin birleştiği yerde meydana gelir. Sebebi birden farklı olabilir. En yaygın nedeni ise üreme sistemine ilişkin yumurtlama olabilir.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 11:55
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    Kasık ağrısı nedir

    Kasık ağrısı kadınların en sık yaşadığı sağlık sorunlarından birisidir. Bazılarının nedeni önemli olmazken, bazıları ise hastalıkların habercisi olabilir.

    Bu nedenle geçmeyen kasık ağrıları ve bu ağrıya eşlik eden belirtileri iyi analiz etmek gerekiyor.

    KASIK AĞRISI NEDİR

    İç uyluk, üst uyluk ve alt karın bölgesinin birleştiği yerde meydana gelir. Yumurtalık kistleri, kanser, hamilelik, miyomlar ve böbrek taşları gibi birden fazla nedenden dolayı ortaya çıkabilir.

    Kasık ağrılarına bazen anormal akıntılar eşlik edebilir. Ciddi olmayan ağrılara buz uygulaması ve lavanta çayı iyi gelebiir.

    Kasık ağrısı nedir #1

    BELİRTİLER

    • Şiddetli ağrı
    • Anormal vajinal kanama
    • Bel ağrısı ve vajinal akıntı

    TEDAVİ

    Kasık ağrısı için çok sayıda tedavi vardır ve gereken kesin tedavi altta yatan nedenlere bağlı olarak seçilir, uygulanır.


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