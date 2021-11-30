Kentsel dönüşüm nedir

Kentsel dönüşüm; depreme dayanıksız olan binaların yıkılması ve yerine daha sağlamlarının yapılması anlamına gelir. Özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam etmektedir.

Deprem bölgesi olan yerlerdeki binaların sağlam olması oldukça önemlidir.

Binaların sağlam olması can kaybını önler ve daha güvenli bir yaşam sürmemize olanak sağlar.

Bu nedenle kentsel dönüşüme önem vermek ve kentsel dönüşüm için çalışmaları hızlandırmak gerekiyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR

Kentsel dönüşüm; tehlikeli yapıların yıkılarak yenilerinin modern teknolojiye uygun, sağlam, depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi anlamına gelir.

Yerinde dönüşüm ise kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan müstakil binalar için kullanılmaktadır.

Bir binanın riskli olup olmadığı bakanlıktan ruhsat almış olan risk tespit kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Eğer binanız riskliyse hızlıca boşaltıp, yıkım için beklemeniz gerekmektedir.