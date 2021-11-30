Euro
14.7507
1.95%
Dolar
12.9732
1.22%
Altın
744.35
1.27%
Borsa
1.809
-0.01%
Bitcoin
728.474
-0.49%
BTXN Coin
51.50
4.06%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Kentsel dönüşüm nedir

    Kentsel dönüşüm; depreme dayanıksız olan binaların yıkılması ve yerine daha sağlamlarının yapılması anlamına gelir. Özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam etmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2021 - 12:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kentsel dönüşüm nedir

    Deprem bölgesi olan yerlerdeki binaların sağlam olması oldukça önemlidir.

    Binaların sağlam olması can kaybını önler ve daha güvenli bir yaşam sürmemize olanak sağlar.

    Bu nedenle kentsel dönüşüme önem vermek ve kentsel dönüşüm için çalışmaları hızlandırmak gerekiyor.

    KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR

    Kentsel dönüşüm; tehlikeli yapıların yıkılarak yenilerinin modern teknolojiye uygun, sağlam, depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi anlamına gelir.

    Yerinde dönüşüm ise  kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan müstakil binalar için kullanılmaktadır.

    Bir binanın riskli olup olmadığı bakanlıktan ruhsat almış olan risk tespit kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Eğer binanız riskliyse hızlıca boşaltıp, yıkım için beklemeniz gerekmektedir.

    Kentsel dönüşüm nedir #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir