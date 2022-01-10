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    Kifoz nedir

    Halk arasında kamburluk olarak bilinen 'Kifoz', sırtın eğrilmesi ve öne doğru bükülmesiyle oluşan bir hastalıktır.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 17:38
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    Kifoz nedir

    Kifoz (kamburluk), sırt ve göğüs bölgesinde görünen rahatsızlıklardan biridir.

    Bu hastalığa hastalığa sahip kişiler, yandan bakıldığında baş ve vücuda göre biraz daha öndedir.

    OMURGA TERS C ŞEKLİNDEDİR

    Kifoz rahatsızlığına sahip kişilerin omurgası, genelde ters c şeklindedir.

    GENELDE SIRT BÖLGESİNDE GÖRÜLÜYOR

    Omurganın bu doğal eğriliği denge için önemlidir ve insanın dik durmasına yardımcı olur. Eğrilerden herhangi biri çok büyük veya çok küçük olursa, dik durmak zorlaşır ve duruş anormal görünür.

    Kamburluk olarak kendini gösteren bu hastalığın dereceleri vardır.

    20 İLE 55 DERECE NORMAL KABUL EDİLİYOR

    Kamburluk 20 ile 55 derece arasındayken normal kabul edilir ancak daha ileri derecelerde mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

    Hem fiziki hem psikolojik olarak hayatı olumsuz etkileyen bu hastalık, yaşam kalitenizi düşürebilir.

    Kifoz nedir #1

    AKCİĞER VE KALP HASTALIKLARINA SEBEP OLUYOR

    Çocuk yaşta görülen kamburluk, akciğer ve kalp hastalıklarına sebep olabilirken; ileri yaşlarda görülen kamburluk ise akciğer kapasitesini azaltarak hayati tehlike oluşturabilir.

    KİFOZUN NEDENLERİ

    Genetik olarak da gelişebilen hastalığa sebep olduğu bilinen bazı sebepler şunlardır:

    • Dokuların dışarıdan gelen uyarılarla normal fonksiyonlarını yapamayacak duruma gelmesi
    • Osteoporoz, kaza ya da herhangi bir darbeyle meydana gelen omurgada oluşan kırıklar
    • Omurgada oluşabilecek iltihaplar
    • Verem hastalığı olarak bilinen tüberküloz
    • Duruş bozukluğu
    • Yetersiz beslenme ve vitamin eksikliği

    Bunların her biri tedavi edilirse, Kifoz hastalığı önlenebilir.

    Kifoz nedir #2


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