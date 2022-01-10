Kifoz nedir

Halk arasında kamburluk olarak bilinen 'Kifoz', sırtın eğrilmesi ve öne doğru bükülmesiyle oluşan bir hastalıktır.

Kifoz (kamburluk), sırt ve göğüs bölgesinde görünen rahatsızlıklardan biridir.

Bu hastalığa hastalığa sahip kişiler, yandan bakıldığında baş ve vücuda göre biraz daha öndedir.

OMURGA TERS C ŞEKLİNDEDİR

Kifoz rahatsızlığına sahip kişilerin omurgası, genelde ters c şeklindedir.

GENELDE SIRT BÖLGESİNDE GÖRÜLÜYOR

Omurganın bu doğal eğriliği denge için önemlidir ve insanın dik durmasına yardımcı olur. Eğrilerden herhangi biri çok büyük veya çok küçük olursa, dik durmak zorlaşır ve duruş anormal görünür.

Kamburluk olarak kendini gösteren bu hastalığın dereceleri vardır.

20 İLE 55 DERECE NORMAL KABUL EDİLİYOR

Kamburluk 20 ile 55 derece arasındayken normal kabul edilir ancak daha ileri derecelerde mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Hem fiziki hem psikolojik olarak hayatı olumsuz etkileyen bu hastalık, yaşam kalitenizi düşürebilir.

AKCİĞER VE KALP HASTALIKLARINA SEBEP OLUYOR

Çocuk yaşta görülen kamburluk, akciğer ve kalp hastalıklarına sebep olabilirken; ileri yaşlarda görülen kamburluk ise akciğer kapasitesini azaltarak hayati tehlike oluşturabilir.

KİFOZUN NEDENLERİ

Genetik olarak da gelişebilen hastalığa sebep olduğu bilinen bazı sebepler şunlardır:

Dokuların dışarıdan gelen uyarılarla normal fonksiyonlarını yapamayacak duruma gelmesi

Osteoporoz, kaza ya da herhangi bir darbeyle meydana gelen omurgada oluşan kırıklar

Omurgada oluşabilecek iltihaplar

Verem hastalığı olarak bilinen tüberküloz

Duruş bozukluğu

Yetersiz beslenme ve vitamin eksikliği

Bunların her biri tedavi edilirse, Kifoz hastalığı önlenebilir.