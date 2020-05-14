Kırık kalp sendromu nedir

Vücudun yoğun strese verdiği yanıtlardan birine kırık kalp sendromu denir.

Kırık kalp sendromu sevilen birinin ölümü, terk edilme veya ayrılık gibi ağır stres oluşturan durumların sonucunda ortaya çıkan geçici bir kalp hastalığıdır.

Geçirilen şiddetli travmalar, ameliyatlar veya fiziksel hastalıklar da kırık kalp sendromunun ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Bu sendromun ortaya çıktığı kişilerde ani başlayan bir göğüs ağrısı ortaya çıkar ve hasta adeta kalp krizi geçiriyormuş gibi görünür.

ŞİDDETLİ KASILMA

Kırık kalp sendromunun gelişiminde kalbin sol bölgesindeki pompalama işlevinde geçici bir bozukluk ortaya çıkar. Kalbin geri kalan kısmı ise normal düzeninde veya daha kuvvetli şekilde kasılmaya devam eder. Gelişim mekanizması tam olarak bilinmese de, bu sendromun kalbin stres hormonlarının seviyelerindeki dalgalanmalara verdiği tepkiye bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülür.

KALP KRİZİ İLE KARIŞTIRILIYOR

Kalp krizi ile kırık kalp sendromu sıklıkla karıştırılsa da aslında aralarında önemli farklar vardır. Kalp krizlerine genellikle kalpte bulunan arterlerin kısmen ya da tamamen tıkanması neden olur. Oluşan bu tıkanıklığın nedeni kan yağlarının yüksek olmasına bağlı olarak gelişen ateroskleroz veya damar içinde oluşan pıhtılar olabilir. Kırık kalp sendromunda ise damarlarda herhangi bir tıkanıklık durumu söz konusu değildir ancak kalp damarlarında kan akışı yavaşlar.

BELİRTİLERİ

Hastalığın en önemli iki belirtisi göğüs ağrısı ve nefes darlığıdır. Göğüste hafif veya şiddetli uzun süreli bir ağrı, kalp krizi veya kırık kalp sendromunun belirtisi olabilir. Bu nedenle ciddiye alınmalı ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Çok hızlı ya da düzensiz kalp atışları, kişiyi derinden etkileyen ve ağır stres oluşturan bir olayın ardından yaşanan nefes darlığı gibi durumlarda vakit kaybedilmeksizin hastaneye gidilmelidir.

Bunların haricinde kırık kalp sendromunu işaret eden diğer belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

- Sol kolda ve alt bölgesinde ağrı

- Terleme

- Kalpte sürekli sıkışma hissi

- Yorgunluk, huzursuzluk ve stres

- Vücut hareketlerinde kontrolsüzlük ve dengesizlik

- Yalnızlık korkusu

- Baş ağrısı

- Konsantrasyon güçlüğü





HASTALIĞIN GELİŞİMİNİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER

Kırık kalp sendromunun nedeni kesin olarak bilinmese de hastalığın gelişimini tetikleyen faktörler vardır.

Kalbin çalışma düzenine geçici de olsa zarar verebileceği bilinmektedir. Bu hormonun kalbe ne şekilde zarar verdiğine ilişkin mekanizma tam olarak aydınlatılamamış olsa da adrenalin hormonu seviyesini yükselten üzüntü, stres, kötü haber, heyecan gibi durumların kırık kalp sendromunun gelişiminde birincil neden olduğu bilinir.

Bunun haricinde kırık kalp sendromunun ortaya çıkmasını tetikleyen diğer potansiyel nedenler şu şekilde sıralanabilir:

- Sevilen bir kişinin beklenmeyen ölüm haberini alma

- Korkutucu bir hastalık tanısı alma

- Bir anda fazla miktarda para kazanmak veya kaybetme

- Aile içi şiddet

- Ayrılık, boşanma, aldatılma veya terk edilme

- Geniş bir kitleye açıklama yapmak durumunda olma

- İşin kaybedilmesi

- Beklenmeyen sürprizler

- Şiddetli bir tartışmanın içinde olma

- Astım krizi

- Hırsızlık olayları

- Kaza ve travmalar

- Geçirilen ciddi ameliyatlar

- Depresyon ve diğer psikolojik hastalıklar

- İleri yaş