KOAH nedir

KOAH bir akciğer hastalığıdır ve bu duruma neden olan iki süreç kronik bronşit ve amfizemdir. KOAH hastalığı eskiden erkeklerde daha sık görülüyordu.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olarak bilinen KOAH, sosyal hayatı etkileyen oldukça zor bir hastalıktır.

Hastalığın son evresinde hastalar, makineye bağlı olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyor ve oksijen tüpleri ile hayata tutunmaya çalışıyor.

KOAH NEDİR

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının kısaltması olan KOAH, nefes almakta zorlanma ile karakterize bir akciğer hastalığıdır.

Amfizem ve kronik bronşit, KOAH hastalığında sıkça rastlanılan iki farklı rahatsızlıktır. Hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere evreleri vardır.

KOAH hastalığında ayrıca bronşlar tıkanarak, akciğer kapasitesinin büyük oranda azalmasına neden olur.

Bu durumda alınan temiz hava akciğerlerden yeteri kadar emilemez ve kan ile dokulara yeterli oksijen iletimi sağlanamaz. Tedavi edilmediği sürece ise ölümcül olabilir.

KOAH HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Hırıltı

Nefes darlığı

Göğüste sıkışma

Solunum yolu enfeksiyonları

Yorgunluk

Halsizlik

Depresyon