Kolon kanseri nedir

Kolon kanseri; yaklaşık 1, 5 metre uzunluğunda olan ve kalın bağırsağın iç yüzeyinde oluşan kanserlere denir. Bu tehlikeli hastalık, ileri evre hastalarda ölümcül seyredebilir.

Kanser ve kanser çeşitleri çağımızın hastalıkları arasında yer alıyor. Son derece tehlikeli olan kanser hastalığı, her yaştan insanda görülebiliyor.

Bu kanser çeşitlerinden birisi olan kolon kanseri ise son derece risklidir ve doğru tedavi edilmezse, üzücü sonuçlar doğurabilir.

KOLON KANSERİ NEDİR

Yaklaşık 1, 5 metre uzunluğunda olan ve kalın bağırsağın iç yüzeyinde oluşan kanserler, kolon kanseri olarak adlandırılmaktadır. Kadınlarda 3, erkeklerde ise 2.sıklıkta görülen bir kanser türüdür.

Tedavi edilmediği zaman ölümcül olabilen bu hastalığın ortalama görülme yaşı 63’tür. Erken teşhisin çok önemli olduğu kolon kanseri genellikle belirti vermeyen ve yavaş ilerleyen bir kanser türüdür.

BELİRTİLERİ

Dışkılama sırasında ağrı ve kanama

Kilo kaybı

Karın ağrısı

İştahsızlık

Kansızlık

Tuvalete gidip rahatlayamama

TEDAVİSİ

Hasta ameliyat edilir ve hastalığın evresine göre radyoterapi ya da kemoterapi uygulaması yapılabilir.