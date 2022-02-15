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    Kolon kanseri nedir

    Kolon kanseri; yaklaşık 1, 5 metre uzunluğunda olan ve kalın bağırsağın iç yüzeyinde oluşan kanserlere denir. Bu tehlikeli hastalık, ileri evre hastalarda ölümcül seyredebilir.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 15:24
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    Kolon kanseri nedir

    Kanser ve kanser çeşitleri çağımızın hastalıkları arasında yer alıyor. Son derece tehlikeli olan kanser hastalığı, her yaştan insanda görülebiliyor.

    Bu kanser çeşitlerinden birisi olan kolon kanseri ise son derece risklidir ve doğru tedavi edilmezse, üzücü sonuçlar doğurabilir.

    KOLON KANSERİ NEDİR

    Yaklaşık 1, 5 metre uzunluğunda olan ve kalın bağırsağın iç yüzeyinde oluşan kanserler, kolon kanseri olarak adlandırılmaktadır. Kadınlarda 3, erkeklerde ise 2.sıklıkta görülen bir kanser türüdür.

    Tedavi edilmediği zaman ölümcül olabilen bu hastalığın ortalama görülme yaşı 63’tür. Erken teşhisin çok önemli olduğu kolon kanseri genellikle belirti vermeyen ve yavaş ilerleyen bir kanser türüdür.

    BELİRTİLERİ

    • Dışkılama sırasında ağrı ve kanama
    • Kilo kaybı
    • Karın ağrısı
    • İştahsızlık
    • Kansızlık
    • Tuvalete gidip rahatlayamama

    Kolon kanseri nedir #1

    TEDAVİSİ

    Hasta ameliyat edilir ve hastalığın evresine göre radyoterapi ya da kemoterapi uygulaması yapılabilir.


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