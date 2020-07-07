Kopernikyum nedir

Simgesi Cn ve atom numarası 112 olan elementtir.

Kopernikyum, adını gökbilimci ve matematikçi Nicolaus Kopernik'ten alır.

9 Şubat 1996'da Peter Armbruster ve Gottfried Münzenber liderliğindeki bir ekip tarafından oluşturuldu ve tanımlandı.

Hakkında çok az şey bilinen radyoaktif, sentetik bir elementtir. Metal olarak sınıflandırılır ve oda sıcaklığında katı olması beklenir. Özellikleri radona biraz benzer, ancak kısa yarı ömrü araştırmayı zorlaştırır.

Yarılanma ömrü bilinen dört izotopu vardır. Alfa bozunması ile bozunur. Yapay olarak üretilir.

Kurşun atomlarını çinko iyonları ile lineer bir hızlandırıcı aracılığıyla bombardımana tutarak oluşturulabilir. Sadece bilimsel araştırmalarda kullanılır.