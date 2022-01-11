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    Koronasomnia nedir

    Koronavirüs salgınının hayatımıza girmesiyle birlikte olumsuz etkilendiğimiz bir konu da uyku. Uzmanlar, salgın döneminde çoğalan uykusuzluk problemine Koronasomnia adını veriyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 17:30
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 17:44
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    Koronasomnia nedir

    Koronavirüsün hayatımıza girişiyle birlikte, pek çok şey olumsuz etkilendi. Bunlardan birisi de uyku düzenimiz.

    Koronavirüs salgınının ülkemizdeki etkisi ilerledikçe, iyi bir uyku çekmek daha zor bir hale geldi. Uzmanlar ise bu duruma koronasomnia adını verdi.

    UYKUSUZLUK ORANINDA ARTIŞ

    Uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda, salgınla birlikte uykusuzluk sorunu yaşayanların oranı altıda birden dörtte bire kadar çıktı. Özellikle bu durumdan etkilenenlerin; anneler, kritik işlerde çalışanlar ve azınlık gruplar olduğu belirlendi.

    ÜLKELER ARTIŞI BİLDİRİYOR

    Sokağa çıkma yasağının geldiği dönemde ise Çin'de, uykusuzluk sorununun yüzde 14.6'dan 20'lere kadar çıktığı söyleniyor. Hal böyle iken İtalya ve Yunanistan'dan ise yüzde 40 gibi kritik bir rakam bildirildi.

    Koronasomnia nedir #1

    UZUN VADEDE HASTALIĞA YOL AÇIYOR

    Koronasomnianın ciddi sağlık problemlerine yol açtığı biliniyor. Bu durumun bağışıklık sistemini etkilemesinin yanında birçok etkisi daha bulunuyor. Bunlardan bazıları şu şekilde;

    • Kaygı bozukluğu
    • Kalp hastalıkları
    • Obezite
    • Depresyon
    • Diyabet
    • Dolaşım yolları hastalıkları

    İDEAL UYKU SÜRESİ 7 SAAT

    Koronasomnia giderek büyük bir problem haline gelip, günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkilerken uzmanlar, günde 7 saatten az uyumanın zararlı olduğunu bildiriyor.

    Koronasomnia nedir #2


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