Koronasomnia nedir

Koronavirüs salgınının hayatımıza girmesiyle birlikte olumsuz etkilendiğimiz bir konu da uyku. Uzmanlar, salgın döneminde çoğalan uykusuzluk problemine Koronasomnia adını veriyor.

Koronavirüsün hayatımıza girişiyle birlikte, pek çok şey olumsuz etkilendi. Bunlardan birisi de uyku düzenimiz.

Koronavirüs salgınının ülkemizdeki etkisi ilerledikçe, iyi bir uyku çekmek daha zor bir hale geldi. Uzmanlar ise bu duruma koronasomnia adını verdi.

UYKUSUZLUK ORANINDA ARTIŞ

Uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda, salgınla birlikte uykusuzluk sorunu yaşayanların oranı altıda birden dörtte bire kadar çıktı. Özellikle bu durumdan etkilenenlerin; anneler, kritik işlerde çalışanlar ve azınlık gruplar olduğu belirlendi.

ÜLKELER ARTIŞI BİLDİRİYOR

Sokağa çıkma yasağının geldiği dönemde ise Çin'de, uykusuzluk sorununun yüzde 14.6'dan 20'lere kadar çıktığı söyleniyor. Hal böyle iken İtalya ve Yunanistan'dan ise yüzde 40 gibi kritik bir rakam bildirildi.

UZUN VADEDE HASTALIĞA YOL AÇIYOR

Koronasomnianın ciddi sağlık problemlerine yol açtığı biliniyor. Bu durumun bağışıklık sistemini etkilemesinin yanında birçok etkisi daha bulunuyor. Bunlardan bazıları şu şekilde;

Kaygı bozukluğu

Kalp hastalıkları

Obezite

Depresyon

Diyabet

Dolaşım yolları hastalıkları

İDEAL UYKU SÜRESİ 7 SAAT

Koronasomnia giderek büyük bir problem haline gelip, günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkilerken uzmanlar, günde 7 saatten az uyumanın zararlı olduğunu bildiriyor.