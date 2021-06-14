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    Kostik nedir

    Kostik, temizlik malzemelerine katılan yardımcı bir üründür. Temizliğin daha etkili olmasını sağlayan güçlü bir dezenfektandır.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 13:43
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 13:54
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    Kostik nedir

    Kostik hem günlük hayatta hem de ev temizlik ürünlerinde kullanılıyor.

    Kostiğin ne işe yaradığı vatandaşlar tarafından merak edilirken, endüstriyel olarak kullanılan bileşiklerin başında yer alıyor.

    KOSTİK NEDİR

    Kostik kimyasal olarak; sodyum hidroksit ve bulun formülü ise, NaOH olan asit bazlı bir bileşendir.

    Endüstriyel birçok malzemenin yapımında kullanılan kostik, yağ tepkimesinden dolayı sabun, deterjan ve gliserin yapmak için de kullanılır.

    Çoğunlukla lavabo ve kanalizasyonlarda; tıkanıklığı açmak, temizlemek ve kötü kokuyu yok etmek için kullanılan madde, çok iyi bir dezenfektandır.

    Sodyum hidroksit ya da kostik katı formda veya sulu çözeltileri olarak sıvı formda üretilmektedir.

    Kostik nedir #1

    KOSTİK KULLANIM ALANLARI

    Sıklıkla kullanıldığı ve en çok bilinen alanlar; sabun, deterjan, ilaç, yapay ipek, kağıt, alüminyum üretimi, gazların yakalanması, pH dengeleme, organik sentezleme, biyodizel üretimi, petrol rafinerisi, dezenfeksiyon, gıda endüstrisi, patlayıcı madde ve silah endüstrisi, temizleme ajanı olarak birçok alanda ve evlerimizde tıkanan gider ve lavaboları açmada kullanılır.

    Kostik nedir #2

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