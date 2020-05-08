Kronik yorgunluk nedir

Ne yaparsanız yapın geçmeyen yorgunluk hissi yaşıyorsanız bu bir hastalığın belirtisi olabilir.

Bazen kısa yatak istirahati sonrasında geçen, bazen ise uzun süre devam eden ruh hali kronik yorgunluğa dönmüş olabilir.

Daha önce yorulmadan rahatlıkla yapılan işler, artık yorularak yapılıyorsa sebebi araştırılmalıdır.

Hatta kişinin özgüveninin azalması, kendine eskisi kadar iyi bakmaması da bir soruna işaret olabilir.

Geçici yorgunluklar çok önemli sayılmamaktadır, ancak kronik yorgunluk olduğunda bu durum mutlaka önemsenmelidir.

Kronik yorgunluğu tetikleyen rahatsızlıkların başında depresyon gelir. Diyabet, vitamin eksikliği, kansızlık, viral hastalıklar, böbrek ve karaciğer hastalıkları da kronik yorgunluğun altında yatan sebeplerden olabilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Kas ve eklem ağrısı,

- Yapılan egzersizler sonrası uzun süren yorgunluk hissi,

- Konsantrasyon kaybı ve unutkanlık,

- Boğaz ağrısı, enerji kaybı, bulantı, kızgın bir ruh hali,

- Yataktan kalkarken denge kaybı veya baş dönmesi kronik yorgunluğun belirtileri arasındadır.

NELER YAPILMALI

Özel bir tedavisi yoktur. Yorgunluğun sebebini belirleyip uygulamak daha önemlidir.

Her kişinin farklı semptomları vardır ve bu nedenle hastalığı yönetmeyi ve semptomlarını hafifletmeyi amaçlayan farklı tedavi türlerinden faydalanılabilir.

Bazı test ve ilaçlar için de mutlaka doktor tavsiyesi almalısınız.