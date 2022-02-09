Krup hastalığı nedir

Krup hastalığı; koronavirüs ile aynı belirtilere sahiptir ve soğuk havaların etkisini göstermesi ile birlikte çocuklarda yaygın olarak görülür.

Soğuk havalarda kendisini göstermeye başlayan krup; virüslerin yol açtığı bir hastalıktır.

Havlama tarzında öksürük ve ses kısıklığı bu hastalığın en önemli belirtileri arasında yer alıyor. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.

KRUP HASTALIĞI NEDİR

6 ay-3 yaş arası çocuklarda sık görülen krup hastalığı (akut laringotrakeobronşit), enfeksiyon kaynaklı üst solunum yolu tıkanıklığıdır. Halk arasında yalancı kuşpalazı veya akut larenjit şeklinde tanımlanır.

Seste değişikliğe ve havlamaya benzer öksürüğe neden olan bu hastalığın geçmemesi durumunda mutlaka hastaneye başvurmak gerekiyor. Ancak hastalığın iyileşme süresi 3 ile 7 gün arasında değişmektedir.

BELİRTİLERİ

Havlamayı andıran öksürük

Nefes alırken cızırtılı tiz bir ses

Boğuk ses

Ağır solunum

Yutmada sıkıntı

Nefes alırken yüksek perdeli sesler

Öksürürken ağrı hissetme

Solunum yollarında şişlik

Geceleri meydana gelen nöbetler

Yutkunmada güçlük



TEDAVİSİ

Krup hastalığına yakalanan çocuğunuzu serin ve açık alana çıkarın. Sıvı alımını artırın ve ateş düşürücü kullanın.

Ancak tüm bunlara rağmen hastalık ağır bir seyirde ilerliyorsa; mutlaka bir hastaneye başvurun. Hastanede oksijen verilerk, ara ara soğuk buhar tedavisi uygulanır ve bu durum kişiyi rahatlatmaya yardımcı olur.