Kuazar nedir

Kuazarlar, evrende son derece yüksek bir enerjiyle parlayan gök cisimleridir.

Bu güçlü cisimler, yarım yüzyıl önce yapılan keşiflerinden bu yana gökbilimcileri adeta büyülemiştir.

1930'larda Bell Telephone Laboratuvarları'ndan fizikçi Karl Jansky, transatlantik telefon hatlarındaki statik engelin Samanyolu'ndan geldiğini keşfetti. 1950'lere gelindiğinde, astronomlar evreni incelemek için radyo teleskopları kullanıyorlardı ve sinyalleri gözlemlerle eşleştiriyorlardı.

ASTRONOMLAR, KUAZARLARIN PEŞİNDEN GİTTİ

Ancak, daha küçük nokta kaynaklı nesnelerin bazılarının eşleşmesi mümkün olmadı. Astronomlar onlara "yarı yıldız radyo kaynakları" ya da "kuazarlar" adını verdi, çünkü sinyaller yıldız gibi bir yerden geliyordu.

Bununla birlikte, ismin yanlış verildiği belirtiliyor. Japonya Ulusal Astronomi Gözlemevi'ne göre, kuazarların sadece yüzde 10'u güçlü radyo dalgaları yayar.

IŞIK HIZINA YAKIN ORANLARDA...

Kuzarları adlandırmak, bu nesnelerin ne olduğunu belirlemede yardımcı olmadı. Yıldızları gösteriyor gibi görünen bu uzak noktaların, ışık hızına yaklaşan mertebelerde hızlanan parçacıklar tarafından oluşturulduğunu anlamak yıllar sürdü.

EN PARLAK VE EN UZAK GÖK CİSİMLERİ

Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden gökbilimci Bram Venemans'a göre, kuazarlar bilinen en parlak ve en uzak gök cisimleri arasında ve erken evreni anlamak için çok önemli.

Çoğu kuazar milyarlarca ışık yılı uzakta bulundu. Uzaydaki nesneler, milyon hatta milyar yıl yaşında olduğu için onları incelemek bir zaman makinesi işlevi görür; herhangi bir cismi, milyarlarca yıl önce ışığın bıraktığı zamanki gibi görürüz.

EVRENİ İNCELERKEN ZAMANDA GERİYE GİTMEK MÜMKÜN

Böylece, bilim adamları ne kadar uzağa bakarlarsa, zaman içinde o kadar geriye giderler. Bilinen 2 binden fazla kuazarın çoğu galaksinin erken yaşamında mevcuttu. Samanyolu gibi galaksiler, bir zamanlar uzun süredir sessiz olan bir kuazara ev sahipliği yapmış olabilir.

KUAZARLAR GÜÇLÜ ENERJİ KAYNAĞI

Kuazarlar milyonlarca, milyarlarca hatta trilyonlarca elektron volt enerjileri yayar. Bu enerji, bir galaksideki tüm yıldızların toplam ışığını aşıyor. Evrendeki söz konusu en parlak nesneler, Samanyolu'ndan 10 ila 100 bin kat daha parlaktır.