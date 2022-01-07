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    Kubital tünel sendromu nedir

    Kubital tünel sendromu; dirseğin uzun süre baskıya maruz kalması ve dirseğin uzun süre katlanmasıyla yapılan aktivitelerin sonucunda ortaya çıkmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:16
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    Kubital tünel sendromu nedir

    El ile yapılan hareketlerin güçsüzleşmesi ve kavramada sorunlar yaşıyorsanız, kubital sendromu ile karşı karşıya olabilirsiniz.

    En önemli belirtilerinden birisi ise küçük parmağın kapanmamasıdır. Her zaman cerrahi müdahaleyi gerektirmeyen bir rahatsızlıktır.

    KUBİTAL TÜNEL SENDROMU NEDİR

    Kubital tünel sendromu; dirseğin uzun süre baskıya maruz kalması ve dirseğin uzun süre katlanmasıyla yapılan aktivitelerin sonucu olarak ortaya çıkar.

    Sendrom; elde ve parmaklardaki ağrı, uyuşma ve hissizlik ile kendini belli etmektedir.

    Kubital tünel sendromu nedir #1

    NEDENLERİ

    • Dirseğin uzun süre katlanması,
    • Dirsek çevresi kemiklerde büyüme,
    • Siniri sıkıştıran bir darbe yaşanması,
    • Boya yapmak,
    • Gitar çalmak.

    BELİRTİLERİ

    • Kavrama kuvvetinde azalma
    • Elin 4. ve 5. parmaklarında ortaya çıkan bükülmeler
    • Küçük parmağın kapanmaması
    • Dirsek iç bölgesinde ağrı
    • Eldeki bazı kaslarda zayıflama
    • Koordinasyon zorluğu

    KUBİTAL TÜNE SENDROMU TEŞHİSİ

    Şikayetleri artan hastalar, detaylı fiziki muayeneden geçirilir.  Ardından bulguların saptanması ve dirsek bükülü haldeyken yapılan elektromiyografi (EMG) yöntemiyle teşhis konulur.

    Kubital tünel sendromu nedir #2


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