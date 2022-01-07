Kubital tünel sendromu nedir

Kubital tünel sendromu; dirseğin uzun süre baskıya maruz kalması ve dirseğin uzun süre katlanmasıyla yapılan aktivitelerin sonucunda ortaya çıkmaktadır.

El ile yapılan hareketlerin güçsüzleşmesi ve kavramada sorunlar yaşıyorsanız, kubital sendromu ile karşı karşıya olabilirsiniz.

En önemli belirtilerinden birisi ise küçük parmağın kapanmamasıdır. Her zaman cerrahi müdahaleyi gerektirmeyen bir rahatsızlıktır.

KUBİTAL TÜNEL SENDROMU NEDİR

Kubital tünel sendromu; dirseğin uzun süre baskıya maruz kalması ve dirseğin uzun süre katlanmasıyla yapılan aktivitelerin sonucu olarak ortaya çıkar.

Sendrom; elde ve parmaklardaki ağrı, uyuşma ve hissizlik ile kendini belli etmektedir.

NEDENLERİ

Dirseğin uzun süre katlanması,

Dirsek çevresi kemiklerde büyüme,

Siniri sıkıştıran bir darbe yaşanması,

Boya yapmak,

Gitar çalmak.

BELİRTİLERİ

Kavrama kuvvetinde azalma

Elin 4. ve 5. parmaklarında ortaya çıkan bükülmeler

Küçük parmağın kapanmaması

Dirsek iç bölgesinde ağrı

Eldeki bazı kaslarda zayıflama

Koordinasyon zorluğu

KUBİTAL TÜNE SENDROMU TEŞHİSİ

Şikayetleri artan hastalar, detaylı fiziki muayeneden geçirilir. Ardından bulguların saptanması ve dirsek bükülü haldeyken yapılan elektromiyografi (EMG) yöntemiyle teşhis konulur.