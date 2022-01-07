- Haberler
- İpucu Haberleri
- Kubital tünel sendromu nedir
Kubital tünel sendromu nedir
Kubital tünel sendromu; dirseğin uzun süre baskıya maruz kalması ve dirseğin uzun süre katlanmasıyla yapılan aktivitelerin sonucunda ortaya çıkmaktadır.
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 10:13
- Güncelleme : 07.01.2022 - 10:16
El ile yapılan hareketlerin güçsüzleşmesi ve kavramada sorunlar yaşıyorsanız, kubital sendromu ile karşı karşıya olabilirsiniz.
En önemli belirtilerinden birisi ise küçük parmağın kapanmamasıdır. Her zaman cerrahi müdahaleyi gerektirmeyen bir rahatsızlıktır.
KUBİTAL TÜNEL SENDROMU NEDİR
Kubital tünel sendromu; dirseğin uzun süre baskıya maruz kalması ve dirseğin uzun süre katlanmasıyla yapılan aktivitelerin sonucu olarak ortaya çıkar.
Sendrom; elde ve parmaklardaki ağrı, uyuşma ve hissizlik ile kendini belli etmektedir.
NEDENLERİ
- Dirseğin uzun süre katlanması,
- Dirsek çevresi kemiklerde büyüme,
- Siniri sıkıştıran bir darbe yaşanması,
- Boya yapmak,
- Gitar çalmak.
BELİRTİLERİ
- Kavrama kuvvetinde azalma
- Elin 4. ve 5. parmaklarında ortaya çıkan bükülmeler
- Küçük parmağın kapanmaması
- Dirsek iç bölgesinde ağrı
- Eldeki bazı kaslarda zayıflama
- Koordinasyon zorluğu
KUBİTAL TÜNE SENDROMU TEŞHİSİ
Şikayetleri artan hastalar, detaylı fiziki muayeneden geçirilir. Ardından bulguların saptanması ve dirsek bükülü haldeyken yapılan elektromiyografi (EMG) yöntemiyle teşhis konulur.