Lakerda nedir, nasıl yapılır? Kilosu 350 liradan satılan lakerda tarifi..

Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu nedeniyle balıkçılar, lakerda yapıp satmaya başladı. Bunun üzerine lakerdanın ne olduğu ve nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Peki, Lakerda nedir, nasıl yapılır?

Karadeniz'de, yaşanan palamut bolluğu nedeniyle lakerda yapıp satmaya başlayan balıkçılar, yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor.

2 kilogramlık kavanozlarda 350 liradan satılan ve tuzlanan palamuttan yapılan lakerdanın nasıl yapıldığı merak konusu oldu. Vatandaşlar, Lakerda nedir, nasıl yapılır?'' sorularına yanıt arama başladı.

Peki, Lakerda nedir, nasıl yapılır? İşte, kilosu 350 liradan satılan lakerda tarifi..

LAKERDA NEDİR?

Uzun süreli saklanmak üzere özel şekilde hazırlanmış balık etine lakerda denilmektedir. Bir çeşit balık mezesi olarak bilinen lakerda, daha çok marine edilmiş torik ya da palamuttan yapılmaktadır. Yapıldıktan 2 ya da 3 hafta içinde yenilecek duruma gelmektedir.

LAKERDA NASIL YAPILIR?

İlk olarak palamudu kafa ve kuyruk kısımlarından 3-4 cm uzaktan olacak şekilde kesin ve gövdeyi iyice temizleyip kılçıklarını çıkardıktan sonra kıkırdak kısmını ince bir tel yardımıyla çıkarın.

Gövdeyi 3-4 cm'lik parçalar halinde dilimleyerek tekrar yıkayıp süzgece bırakın. Balığın kandan tamamen arınmış olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra balık etlerini temiz suya koyup buzdolabında yaklaşık 3 saat dinlendirin.

Buzdolabından çıkardıktan sonra bir kabın dibine sofra tuzundan biraz daha iri taneli tuz serip kurulanmış balık parçalarını kesik tarafları tuza gelecek şekilde kaba yerleştirin. Ardından üzerine tekrar tuz serpin.

Hazırlanıp temizlenilen balık parçaları bitene kadar kat kat aynı işlemleri uygulayıp en üstünü tuzla kapatın. Hazırlanılan balıklar bittikten sonra üç hafta kadar bekletin. Bu süre içinde yağını dışarı bırakan lakerdayı servise sunmadan hemen önce süzerek 3-4 saat temiz suda bekletin. Son olarak lakerdanın üzerine zeytinyağı gezdirin.