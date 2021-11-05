Lazer nedir

Lazer; istenmeyen tüylerden kalıcı ve sağlık olarak kurtulmayı sağlayan bir işlemdir. Lazer ışığı; bir ampulden veya flaş ışığından oldukça farklıdır.

Normal ışıklardan oldukça farklı olan lazer ışığı, günümüzde estetikle ilgili olan alanlarda kullanılır.

Lazer makinelerinden en yaygın olanı ise Alexandrite ve Diode lazerdir.

LAZER NEDİR

Lazer - lazer epilasyon; istenmeyen tüylerin lazer enerjisi kullanarak kalıcı ve sağlıklı olarak yok edilmesidir.

Güzellik ve estetik merkezlerde yapılan bu uygulamada kıl köklerinin lazer ışığı ile yakılması ve işlem sonunda bir daha çıkmaması hedeflenir.

Bunlar dışında da lazerlerin birçok kullanım alanı vardır. Günlük hayatımızda lazer yazıcılarda, barkod tarayıcılarda ve DVD oynatıcılarda da görürüz.