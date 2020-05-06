Livistona nedir

Livistona ya da Liviston hurmasıGüney Yarımküre iklimindki bölgelerde yetişen çok yıllık bir palmiye cinsidir.

Anavatanı güneydoğu Asya, Avustralya ve Yeni Gineolan Livistona palmiye sınıfından bir bitkidir.

ILIMAN İKLİMLERİ SEVER

Bu tür iklimlerdeki nemli ormanlarda, deniz kenarında veya tatlı su kütlelerinde büyüyen Livistona, adını bahçesinde egzotik bitkiler yetiştiren Livignong'dan Lord Patrick Murray'den alır.

Gövdesi 25 metre yüksekliğe kadar uzanabilen ve lifli bir yapıya sahip olan Livistona, 60 ila 100 santimetre çapında parlak, koyu yeşil yaprakları olan bir ağaçtır. Günümüzde iç mekanlarda yetiştirilmesiyle beraber boyutu küçülmüştür.

UÇ DERECELERDE YAPRAKLARI SARARIR

Sıkça tercih edilen bir salon bitkisi olan Livistona, aydınlık ve yarı gölge yerleri sever. Direk güneş ışığı sevmeyen bu bitki, yazın haftada bir defa kışın ise toprağı kurudukça su ister.

Aşırı yüksek ve kurak sıcaklıkları sevmeyen bu bitki, kışın 14-16 ° C, yaz ise 20-22 ° C aralığında bakılmalıdır.