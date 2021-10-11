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Makyaj bazı nedir

Makyaj bazı nedir

Makyaj bazı, cilde sürülen ürünlerin uzun bir süre cilt yüzeyinde kalmasını sağlıyor. Makyajın kusursuz ve daha iyi gözükmesi, cilde uygulanan baz sayesinde oluyor.