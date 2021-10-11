- Haberler
- İpucu Haberleri
- Makyaj bazı nedir
Makyaj bazı nedir
Makyaj bazı, cilde sürülen ürünlerin uzun bir süre cilt yüzeyinde kalmasını sağlıyor. Makyajın kusursuz ve daha iyi gözükmesi, cilde uygulanan baz sayesinde oluyor.
- Haber Merkezi
- 11.10.2021 - 17:53
Kadınlar tarafından kullanılan makyaj bazı, makyaj yapılan ciltler için vazgeçilmez bir parça olarak karşımıza çıkıyor.
Makyaj bazı, teninizdeki ürünlerin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.
Bazı kadınlar çantasından ayırmazken, bazılar ise kullanmayı tercih etmiyor.
MAKYAJ BAZI NEDİR
- Primer adı verilen makyaj bazı; cildi pürüzsüzleştirerek, fondötenin kusursuz bir şekilde gözükmesine katkıda bulunur.
- Akne, siyah nokta, sivilce ve leke gibi cilt kusurlarının daha iyi kapatılmasına yardımcı olur.
- Ton farklılıklarını dengeleyen baz, ayrıca gözeneklerin kapanmasına destek olur.
- Yüz makyajının yanı sıra göz makyajı içinde kullanılan bazlar mevcuttur.