Maymun çiçeği hastalığı nedir

Maymun çiçeği hastalığı; Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkar ve Monkeypox virüsü olarak adlandırılır. İlk 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülmüştür.

Maymun çiçeği hastalığı Orta ve Batı Afrika ülkelerindeki insanlarda görülüyor ve bir virüs olarak adlandırılıyor.

Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve ölüm oranı fazladır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR

Maymun Çiçeği hastalığı, ilk olarak Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer bölgelere ihraç edilen viral bir zoonotik hastalıktır.

Maymun çiçeği hastalığı; ezyonlar , vücut sıvıları, solunum damlacıkları ve yatak örtüsü gibi temas yoluyla bulaşan bir virüstür. Vahşi hayvanlardan ve insandan insana bulaşmaktadır. Henüz bir tedavisi yoktur.

BELİRTİLERİ

Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları, şiddetli halsizlik ve deri döküntüsü gibi belirtileri vardır.

Ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ise 0-5 gün arasında sürer.