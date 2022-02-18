Mesane kanseri nedir

Mesane kanseri; böbreklerden başlayıp, idrar yolları boyunca ortaya çıkabilen bir türdür. En sık karşılaşılan ikinci kanserdir. Yaklaşık yüzde 70'i ölümcül bir seyir izler.

Tüm kanser türleri risklidir ve tüm kanser türlerine karşı dikkat olunması gerekiyor. Kanserden kurtulmanın en önemli detay ise erken teşhis...

Bu nedenle sık sık rutin kontrollere gitmeli veya vücudumuzdaki değişiklikleri önemsemeliyiz.

Çağımızın sorunu olan kanser türlerinden birisi; mesane kanseridir. Üstelik mesane kanseri en sık karşılaşan rahatsızlıklardan birisidir.

MESANE KANSERİ NEDİR

Mesane kanseri; böbreklerden başlayıp, idrar yolları boyunca ortaya çıkabilen bir türdür. En büyük nedenleri arasında sigara kullanımı gösterilir. Ortalama görülme yaşı 65-70'dir.

Sigara ve tütün ürünleri kullananların mesane kanserine yakalanma oranları 4 ile 7 kat artmaktadır.

BELİRTİLERİ

İdrarda kan (hematüri)

İdrarı yaparken ağrı

Pelvik ağrısı

Sırt ağrısı

Sık idrara çıkma

Halsizlik

Kilo kaybı

TEDAVİ

Hastalığın tedavisinde bazı yöntemler uygulanabilir. Bu hastalığın ilerleyişine göre değerlendirilir.

Eğer tümör yüzeysel ise idrar yolu ile mesaneye bir sitokop yerleştirilir ve tümör kazınır ya da yakılır.

Kanser mesanenin kas dokusuna yayıldıysa veya bunun riski varsa, cerrahi müdahale yapılır.