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Mesane kanseri nedir
- Haber Merkezi
- 18.02.2022 - 10:13
Tüm kanser türleri risklidir ve tüm kanser türlerine karşı dikkat olunması gerekiyor. Kanserden kurtulmanın en önemli detay ise erken teşhis...
Bu nedenle sık sık rutin kontrollere gitmeli veya vücudumuzdaki değişiklikleri önemsemeliyiz.
Çağımızın sorunu olan kanser türlerinden birisi; mesane kanseridir. Üstelik mesane kanseri en sık karşılaşan rahatsızlıklardan birisidir.
MESANE KANSERİ NEDİR
Mesane kanseri; böbreklerden başlayıp, idrar yolları boyunca ortaya çıkabilen bir türdür. En büyük nedenleri arasında sigara kullanımı gösterilir. Ortalama görülme yaşı 65-70'dir.
Sigara ve tütün ürünleri kullananların mesane kanserine yakalanma oranları 4 ile 7 kat artmaktadır.
BELİRTİLERİ
- İdrarda kan (hematüri)
- İdrarı yaparken ağrı
- Pelvik ağrısı
- Sırt ağrısı
- Sık idrara çıkma
- Halsizlik
- Kilo kaybı
TEDAVİ
Hastalığın tedavisinde bazı yöntemler uygulanabilir. Bu hastalığın ilerleyişine göre değerlendirilir.
Eğer tümör yüzeysel ise idrar yolu ile mesaneye bir sitokop yerleştirilir ve tümör kazınır ya da yakılır.
Kanser mesanenin kas dokusuna yayıldıysa veya bunun riski varsa, cerrahi müdahale yapılır.