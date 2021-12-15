Metabolik sendrom nedir

Metabolik sendrom; diyabet, yüksek tansiyon ve obezite bir araya geldiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu üç unsur bir araya geldiğinde, istenmeyen hastalıklara davetiye çıkarabilir.

Diyabet, yüksek tansiyon ve obezite hayatımızı olumsuz anlamda etkiler. Bu nedenle sağlıklı beslenmeli ve sık sık spor yapmalıyız.

Bu üç unsur bir araya geldiğinde metabolik sendroma neden oluyor. Ancak metabolik sendrom olduğunuzu anlamanız o kadar kolay olmayabiilr ve birkaç semptomun birleşmesi gereklidir.

METABOLİK SENDROM NEDİR

Diyabet, yüksek tansiyon ve obezite bir araya geldiğinde metabolik sendrom ortaya çıkar.

Ayrıca bu sendrom, kalp damar hastalıkları ve şeker hastalığı riskini artırır. Bu kalp damar hastalıkları ise kalp krizi, kalp yetersizliği, aritmiler (ritim bozuklukları), ani ölüm ve felç olarak sıralanabilir.

MATBOLİK SENDROM BELİRTİLERİ

Metabolik sendromun belli bir belirtisi yoktur ve anlamanız zaman alabilir. Ancak vücut ağırlığı dikkate alınmalıdır.

Sadece bel çevresinin belirli bir ölçüden geniş olması bile metabolik sendrom göstergesi olabilir. Bazen ise kilosu olmayan insanlarda bile ortaya çıkmaktadır.

Alkol, sigara, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenmek ise bu hastalığa davetiye çıkarıyor.