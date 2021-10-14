Mevlid Kandili nedir

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili, Rebiul-evvel ayının 11 ile 12'nci günleri arasındaki gecedir.

İslam aleminin bayramı olarak bilinen ve 'mübarek doğuş' olarak anılan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günüdür.

Kur'an-ı Kerim'de yer almayan mevlid, mezhepler tarafından yüzyıllardır kutlanmaktadır.

Mevlid Kandili'nin denk geldiği haftaya ise Kutlu Doğum Haftası denmektedir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN

Rebiul-evvel ayının on birinci gecesini, on ikinci geceye bağlayan vakitte idrak edilir.

Yılın son kandili olan Mevlid Kandili, bu yıl 17 Ekim Pazar gecesine denk gelmektedir.

O GECE NELER YAPILIR

Her yıl denk geldiği tarihlerde camilerde ve evlerde özenle beklenen ve ibadetlerin gerçekleştiği gecede, duaların kabul olacağına inanılır.

Vatandaşların bir araya gelerek çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği kutlu günde birçok hayır işlenir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) için niyet edilerek evlere ya da yoldan geçenlere ikramlar yapılır.

Her özel gecenin ayrı bir ibadeti olduğu ve duası olduğu bilinir. Mevlid Kandili gecesinde ise, tesbih namazının kılınmasının faziletine inanılır.

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR

4 rekat kılınan tesbih namazının, her rekatta okunması gereken tesbih duası vardır.

Dua; "Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil-azıym" şeklinde tüm duruşlarda okunur.

Her rekatta 75 kez okunması gereken dua, toplamda 300 kere okunmuş olur.

YAPILMASI UYGUN OLAN İBADETLER