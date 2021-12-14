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    Mevsimlik göç nedir

    Mevsimlik göç; belli aylarda ve iş göçüne gereksinim duyulan bölgelere yapılır. Genellikle geçici bir göçtür. Türkiye'de ise tarım için mevsimlik göçler yapılmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 15:11
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    Mevsimlik göç nedir

    Mevsimlik göç genellikle tarımın yoğun olduğu bölgelere yapılır. Türkiye'de bu işçilere "mevsimlik işçi" denir.

    "Mevsimlik göç" hem coğrafi hem de sosyal bilimler alanında kullanılan bir terimdir.

    MEVSİMLİK GÖÇ NEDİR

    Mevsimlik göç; herhangi bir yöreden başka bir yöreye geçici yerleşmek üzere yapılan göçtür. Göçün birden fazla nedeni olabilir. Ancak mevsimlik göç genellikle iş için yapılır. Göçlerin nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

    • Doğal Nedenler
    • Ekonomik Nedenler
    • Siyasi Nedenler
    • Sosyal Nedenler

    Çay toplama zamanında Karadeniz'e, pamuk toplamak için ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya göçler yapılır.

    Mevsimlik göç nedir #1

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