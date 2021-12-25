Mide kanseri nedir

Mide kanseri; midenin yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz büyüme ve çoğalması sonucu oluşur. Dünyada 800 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olmaktadır.

Her yıl Türkiye'de yaklaşık 20 bin kişinin yakalandığı mide kanseri, erken ve doğru tedavi edilmediği sürece olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Mide kanserinin ortaya çıkmasında birçok faktör etkili olurken, diğer kanserlere oranla daha yavaş gelişim gösterir.

MİDE KANSERİ NEDİR

Mide kanseri; midenin yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz büyüme ve çoğalması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Erkeklerde daha sık görülmektedir. Yıllar içinde görülme riski azalmaya başlamıştır.

Mide kanserinin ortaya çıkmasında; cinsiyet, genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları, sigara, alkol ve Helicobacter pylori adlı bakteriye bağlı olarak gelişen gastrit etkilidir.

BELİRTİLERİ