Molnupiravir nedir

Molnupiravir; koronavirüs salgınından kurtulmak için yapılan çalışmalar sonucunda bulunmuş olan bir ilaçtır. İlacın hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğü açıklandı.

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, aşı çalışmaları ise hız kazandı.

Tüm dünya bu salgından kurtulmak için elinden geleni yapıyor ve çareler aramaya devam ediyor.

Aşı dışında yapılan çalışmalar sonuç verdi, Molnupiravir isimli bir ilaç geliştirildi.

Bu ilacın koronavirüs salgınında aktif rol oynayacağı düşünülüyor.

MOLNUPİRAVİR NEDİR

Molnupiravir, hafif ila orta dereceli koronavirüs vakalarının hastaneye yatış veya ölümle sonuçlanan ciddi vakalara dönüşmesini önlemeyi amaçlayan ilaç devi Merck'in antiviral bir hapıdır.

MOLNUPİRAVİR SATIŞA ÇIKTI MI

Molnupiravir henüz eczanelerde satılmıyor çünkü hala deneme aşamasında.

Bir FDA danışma komitesi, acil kullanım izni talebini görüşmek üzere 30 Kasım'da toplanacak ve ilacın yıl sonuna kadar kullanıma sunulmasını sağlayacak bir zaman çizelgesi belirleyecek.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Molnupiravir ilacının ücretsiz olacağını duyurdu.