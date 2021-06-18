mRNA nedir

Messenger RNA olarak bilinen teknoloji; Türkiye'de kullanılan üç aşıdan birisi olan BioNTech aşısında kullanılmaktadır.

mRNA BioNTech aşısında kullanılan bir teknoloji olarak bilinmektedir.

Virüsun genetik kodu olan RNA'yı taşır. Bu genetik kod, bağışıklık sistemini harekete geçirmektedir.

MRNA NEDİR

mRNA DNA’dan üretilen bir biyomolekül olarak bilinmektedir. mRNA aşılarında geleneksel aşılardan farklı olarak, zayıflatılmış patojen yerine vücuda virüsün bir proteininin mRNA’sı verilmektedir.

MRNA AŞISI CANLI MI

mRNA aşısı canlı aşı olarak bilinmektedir. Şu anda biontech ve Moderna aşıları bu formatta üretilmiştir.





MRNA NE KADAR ETKİLİ

Bu teknoloji kullanılarak geliştirilen aşılar çok dayanıklı değil. Bu nedenle de çok ciddi bir soğuklukta taşınması ve saklanması gerekiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de mRNA teknolojisi üzerindeki çalışmaların 10 yıllardır devam ettiğini belirterek, bu aşıları 'yeni ama aşina' olarak tanımlamaktadır.

