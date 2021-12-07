MS hastalığı nedir

MS hastalığı; merkezi sinir sistemi hastalığıdır. Özellikle kadınlarda ve gençlerde daha sık görülmektedir. Hayat boyunca süren bir hastalıktır.

MS yani merkezi sinir sistemi hastalığı, tedavi edilmediği zaman ciddi ve üzücü sonuçlara neden olabilir.

Multiple Skleroz olarak anılan MS hastalığı her yaş için risk oluşturmaktadır. Ancak kadınlar ve gençler, bu hastalığa yakalanma riskinde bir adım öne çıkıyor.

MS NEDİR

MS hastalığı, diğer bir adıyla Multiple Skleroz, beyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi) hastalığıdır.

Genellikle 20-40 yaşları arasında ortaya çıkan MS, ataklar halinde gelişir. Uygun bir tedavi ile kontrol altında tutulabilir.

MS HASTALIĞININ NEDENLERİ

MS'nin nedenleri kesin olarak tespit edilemedi. Ancak daha önce geçirilmiş virütik enfeksiyonlar, çevreden kaynaklanan bazı zehirli maddeler, beslenme alışkanlıkları, coğrafi etmenler, vücudun savunma sistemindeki bozukluklar neden olarak gösterilebilir. Fakat hiçbiri kesin değildir.

MS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

MS; hareket aksaklığı, kaslarda güçsüzlük, kısmi felç, dengesizlik, konuşma ve görme bozuklukları gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor.