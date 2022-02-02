Mumiyo nedir

Mumiyo; yüksek bölgelerde ve mağaralarda yetişen bitkilerin, zamanla sertleşmesi ile oluşuyor. "Dağların gözyaşı" olarak adlandırılıyor ve 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.

3 bin yıllık bir tarihe sahip olan mumiyo yani dağların gözyaşı; dağlarda ve mağaralarda yetişiyor. Özellikle yaz aylarında, Kuzeydoğu Hindistan ve Asya'da bulunan dağlarda ortaya çıkıyor.

Zengin mineralli bir birleşim olan mumiyo; kanserden ülsere kadar birçok hastalık için fayda sağlıyor.

MUMİYO NEDİR

Mumiyo; yüksek dağ ve mağaralardaki kayaların arasında meydana gelen bitki fosillerine verilen isimdir.

Mumiyonun keşfi; yaz aylarında büyük beyaz maymunların dağlara göç edişini izleyen köylüler tarafından yapılmıştır.

Mumiyo tablet şeklinde, Ilık suda eritilerek ya da hap gibi kullanılabilir. Özellikle kemik erimesi olan bireylere önerilir.

FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Diş ağrılarına iyi gelir.

Yüksek tansiyona iyi geliyor.

Prostat ve idrar yolları enfeksiyonlarında tedavi amaçlı kullanılıyor.

Kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini azaltır.

Baş ağrısı, horlama, uyku problemleri, kırıkların tedavisinde kullanılıyor.

Stres, unutkanlık ve depresyon gibi ruhsal hastalıklara iyi geliyor.

Yanık, tahriş ve yara izlerinin hızla iyileşmesine yardımcı olur.

Mumiyo karaciğeri toksinlerden arındırır.