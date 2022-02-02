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Mumiyo nedir
Mumiyo; yüksek bölgelerde ve mağaralarda yetişen bitkilerin, zamanla sertleşmesi ile oluşuyor. "Dağların gözyaşı" olarak adlandırılıyor ve 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu biliniyor.
- Haber Merkezi
- 02.02.2022 - 13:16
- Güncelleme : 02.02.2022 - 13:18
3 bin yıllık bir tarihe sahip olan mumiyo yani dağların gözyaşı; dağlarda ve mağaralarda yetişiyor. Özellikle yaz aylarında, Kuzeydoğu Hindistan ve Asya'da bulunan dağlarda ortaya çıkıyor.
Zengin mineralli bir birleşim olan mumiyo; kanserden ülsere kadar birçok hastalık için fayda sağlıyor.
MUMİYO NEDİR
Mumiyo; yüksek dağ ve mağaralardaki kayaların arasında meydana gelen bitki fosillerine verilen isimdir.
Mumiyonun keşfi; yaz aylarında büyük beyaz maymunların dağlara göç edişini izleyen köylüler tarafından yapılmıştır.
Mumiyo tablet şeklinde, Ilık suda eritilerek ya da hap gibi kullanılabilir. Özellikle kemik erimesi olan bireylere önerilir.
FAYDALARI
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Diş ağrılarına iyi gelir.
- Yüksek tansiyona iyi geliyor.
- Prostat ve idrar yolları enfeksiyonlarında tedavi amaçlı kullanılıyor.
- Kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerini azaltır.
- Baş ağrısı, horlama, uyku problemleri, kırıkların tedavisinde kullanılıyor.
- Stres, unutkanlık ve depresyon gibi ruhsal hastalıklara iyi geliyor.
- Yanık, tahriş ve yara izlerinin hızla iyileşmesine yardımcı olur.
- Mumiyo karaciğeri toksinlerden arındırır.
- Mumiyo romatizmaya iyi gelir.