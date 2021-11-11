Mumyalama nedir

Mumyalar; içinde bulundukları koşullar nedeniyle derileri ve organları çürümeyen ölülerdir. Antik dünyada dini ve kültürel açıdan büyük önem taşımaktadır.

Yeryüzündeki bütün kıtalarda mumyalara rastlanmıştır. Sadece Mısır'da 1 milyondan fazla hayvan mumyası vardır.

Mumya arapça kökenlidir ve “bal mumu veya katranla muhafaza edilen vücut” anlamına gelmektedir. Günümüzde de birçok bölgede mumyalar bulunmuştur.

MUMYA NEDİR

Mumya ya da mumyalama; ölmüş bir kimsenin vücudunun, çok uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilen haline denilmektedir. Günümüzde ise hem merak edilen hem de korkutan bir işlem olarak anılıyor.

Uzman kişiler tarafından yapılan mumyalama işlemi, ölümden sonra yaşam olacağının bir göstergesi olarak uygulanırdı.

Antik çağda tesirini koruyan mumyalama işlemi, oldukça onurlu bir gelenek olarak kabul ediliyordu.

Antik Mısırlılar dışında; Çinliler, Kanarya Adaları’nda yaşayan antik halk, Guançeler ve İnkalar bu yönetimi kullanmıştır. En eski mumyalar ise ilk kez Şili’nin Camarones Vadisi’nde bulundu.