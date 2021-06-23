Mutabakat nedir

Muhasebe terimi olarak da kullanılan mutabakat, anlaşma ve uzlaşma anlamına gelmektedir.

Arapça kökenli bir sözcük olan mutabakat; belli bir konuda, taraflar arasında sağlanan uzlaşmaya verilen isimdir.

MUTABAKAT NEDİR

Anlaşma, uyuşma, uyumluluk anlamına gelen mutabakat kelimesinin anlamı, Türk Dil Kurumu'nda uzlaşma ve uygunluk olarak geçmektedir.

Muhasebe alanında da kullanılan mutabakat, kayıtların karşılıklı olarak teyit edilmesi amacıyla daha çok ön muhasebe birimleri arasında borç ve alacak tutarlarının uyumu için yapılır.





MUTABAKAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR

Firmaların kendi aralarında yaptığı mutabakatlar, iki ayrı bölümde incelenmektedir. Bunlar şu şekildedir:

Cari Mutabakat

Birlikte çalışan firmaların, yıl sonunda cari hesapları arasındaki borç-alacak ilişkisinin izlenmesini ve bu süreç hakkında bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayan süreçtir.

BA/BS Mutabakatı

Bir firmada, bir ay içerisinde KDV hariç 5 bin TL ve üzeri alınan faturaların (BA) veya şirketin kendisi tarafından düzenlenip gönderilen faturaların (BS) beyan edildiği formdur.



