Nemfomani nedir

Cinsel bağımlılık, kompulsif cinsel davranış ve hiperseksüalite gibi farklı isimlerle de bilinen nemfomani, kişinin cinsel davranışlarını kontrol edemediği bir durumu ifade etmektedir.

Nemfomani, aynı zamanda kadınlarda hiperseksüaliteye verilen spesifik bir isimdir. Bunun erkeklerdeki karşılığı ise, satiriasis olarak adlandırılmaktadır.

Nemfomanide görülen ve devamlı olan cinsel düşünceler; kişinin ilişki kurma, çalışma ve günlük aktivitelerini gerçekleştirme gibi yeteneklerini oldukça olumsuz etkilemektedir.

Nemfomani, madde bağımlılığı ile bazı benzerlikler taşısa da kişi aslında bir maddeye değil bir aktiviteye bağımlıdır.

Kontrol edilemeyen mastürbasyon, sürekli pornografi kullanımı, teşhircilik, röntgencilik, aşırı seks yapma eylemi ve cinsel dürtülere direnememe tipik davranışlar arasında sayılabilir.

Tedavi, belirtileri kontrol altına almaya yardımcı olabilmektedir. Ayrıca rahatsızlık tedavi edilmediğinde, zaman geçtikçe daha da kötüleşme eğilimi gösterebilmektedir.

NEMFOMANİ NEDİR

Nemfomani kelimesinin kökeni Yunan mitolojisine dayanmaktadır. Yunan mitolojisinde "nymph", güzel ve genç kadınlara benzeyen ve doğada saklandığı düşünülen ruhlara verilen isimdir. "Mania" ise, heyecan, çılgınlık, aşırı coşku gibi anlamlara gelmektedir.

Nemfomani rahatsızlığı, aşırı ve çok sık seks yapma isteği ya da aniden artan libido şeklinde karakterize edilmektedir. Tek bir eşle yetinemeyen, seçici olmayan ve normalin üzerinde cinsel ilişki kuran bu kadınlar, genellikle sürekli bir ilişkiye sahip olmaz.

Bu hastalığa sahip olan kişiler, farklı eşlerle yineleyici cinsel etkinliklere girme dürtüsünü yenemezler. Bu nedenle nemfomani hastalığı, bir çeşit bağımlılıktır.

Cinsel bağımlılık ya da kadınlardaki ismi ile nemfomani rahatsızlığına sahip olan kişiler, sekse takıntılıdır ya da anormal derecede yoğun bir cinsel dürtü yaşamaktadır. Cinsel dürtüleri kontrol edememe ise, kişinin ilişkilerinin bozulmasına ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

Nemfomani hastalarının düşünce ve davranışları, cinselliğin egemen olduğu, bunun diğer etkileşim ve aktiviteleri etkilediği bir noktaya gelmiştir. Bu dürtüler kontrol edilemez hale geldiğinde, kişinin sosyal yaşamına devam etmesi oldukça güçleşmekte ya da mümkün olmamaktadır.

NEMFOMANİ BELİRTİLERİ

Nemfomani rahatsızlığı olan kişiler, çeşitli cinsel davranış türlerine bağımlılık göstermekte ve bu durum, yaşanılan durumun tanımlanmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Cinsel bağımlılıkla ilgili belirtiler ise şu şekildedir:

Çoklu ilişkiler, cinsel partnerler ve tek gecelik ilişki

Zorlayıcı mastürbasyon

Pornografinin sürekli kullanımı

Güvensiz seks yapmak

Siberseks

Röntgencilik

Teşhircilik

NEMFOMANİ TEDAVİSİ

Cinsel bağımlılık; psikolog, psikiyatrist veya cinsel terapist gibi bu alanda deneyimli tıp uzmanlarının tedavisini gerektiren bir rahatsızlıktır.

Tedavi, altta yatan nedene göre değişebilmektedir. Ancak genel olarak danışmanlık ve davranışsal psikolojik destek şeklinde planlanmaktadır.

Nemfomani ruhsal hastalık, endişe veya kişilik bozukluğu ile ilişkili olduğunda tedavi sürecinde ilaç kullanılabilmektedir. Bireysel tedavi ve benzer soruna sahip bireylerin bulunduğu grup terapileri cinsel bağımlılığa yardımcı olabilmektedir.