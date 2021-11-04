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Noni meyvesi nedir

Noni meyvesi nedir

Noni meyvesi; Hint dutu olarak adlandırılmaktadır ve zengin topraklarda yetişen tropikal bir meyvedir. Birçok faydası bulunmaktadır. Peynir meyvesi ve domuz elması olarak geçer.