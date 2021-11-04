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Noni meyvesi nedir
Noni meyvesi; Hint dutu olarak adlandırılmaktadır ve zengin topraklarda yetişen tropikal bir meyvedir. Birçok faydası bulunmaktadır. Peynir meyvesi ve domuz elması olarak geçer.
- Haber Merkezi
- 04.11.2021 - 14:57
Sağlık için birçok faydası bulunan Noni meyvesi yetiştiği bölgelerde koruyucu ve iyileştirici olarak anılır.
Bilimsel adı Morinda citrifolia olan Noni meyvesinin güçlü aynı zamanda acı bir tadı vardır.
NONİ MEYVESİ NEDİR
Noni; Pasifik bölgesinde volkanik mineraller kapsamında zengin topraklarda yetişen tropikal bir meyvedir.
Noni meyvesinin suyu; Polinezya kültürlerinde geleneksel bir kanser ilacı olarak kullanılır. Birçok vitamin ve mineral kaynağı olması ile beraber güçlü bir besin kaynağıdır.
NONİ MEYVESİNİN FAYDALARI
- İltihap gidericidir
- Güçlü bir antioksidan etkisi sağlar
- Yatıştırıcı bir etkisi vardır
- İnsülin salınımını artırır
- Tansiyonu düşürür
- Karaciğer işlevlerini korur
- Sinirlere iyi gelir