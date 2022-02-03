Nörodejeneratif hastalıklar nedir

Nörodejeneratif hastalıklar; beyindeki hücrelerin parçalandığı ve insanların nasıl hareket ettiği, düşündüğü, hissettiği ya da davrandığı ile ilgili sorunlara neden olur.

Nörodejeneratif hastalıklar milyonlarca kişiyi etkileyen ve dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalıklardan en sık görüleni Alzheimer hastalığıdır.

Ayrıca bu hastalıklar sinir sistemindeki sinir hücrelerinin zamanla işlevini kaybetmesi ve ölmesiyle görülmeye başlar.

NÖRODEJENERATİF HASTALIK NEDİR

Sinir hücrelerinin kaybı ile başlayan ve bu kayba bağlı olarak sinir sistemi fonksiyonlarının kaybedilmesine neden olan bir hastalıktır.

Bu hastalıklardan en sık görüleni Alzheimer hastalığı olurken, Parkinson hastalığı ise ikinci sırada yer almaktadır.

Bu hastalığın birden fazla nedeni olabilir ve birçok iyi bilinen nörodejeneratif hastalık türü vardır.

BELİRTİLERİ

Mesane ve bağırsak fonksiyonlarında problem,

Nefes darlığı,

Kalp fonksiyon problemleri,

Hafıza ve bilişsel yeteneklerin kaybı,

Konuşma problemleri,

Hareketlilik ve denge kaybı,

Anormal hareketler,

Yutma sorunları,

Kan basıncı dalgalanması,

Uyku sorunları.

TEDAVİSİ

Fiziksel ve psikolojik olmak üzere iki farklı tedavisi vardır. Kişilerin yaşadıkları sorunlara göre doktorların uzmanlık alanları değişmektedir.