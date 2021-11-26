Nu varyantı nedir

Nu varyantı; Güney Afrika, Botsvana ve Hong Kong’ta tespit edilen, insan hayatını tehlikeye sokan yeni bir türdür. İçerisinde tam 32 farklı mutasyon barındırdığı açıklanmıştır.

Tüm dünya koronavirüs salgını ile baş etmeye çalışırken, Nu varyantı gündeme geldi. 32 farklı mutasyonu tespit edilen varyant, henüz Türkiye'de görülmedi.

Ancak karşılaşılan en tehlikeli varyant olduğu belirtildi. Ayrıca bu virüsün, korona aşılarına karşı dirençli olabileceği söylendi.

NU VARYANTI NEDİR

Bilim insanları Botsvana'da koronavirüsün en fazla mutasyona uğramış olan varyantını tespit etti.

Resmi olarak B.1.1.529 koduyla bilinen bu varyanta ise “Nu varyantı” adı verildi.

Nu varyantı olarak bilinen bu virüsün dengesiz olduğunu ve bunun hastalıkla mücadelede daha büyük zorluk çıkarabileceğini açıklayan bilim insanları,“3 varyant Botsvana'da tespit edildi ve 6 vaka Güney Afrika'da. Hong Kong'da yaşayan 36 yaşındaki bir adamda da bu hastalık tespit edildi.” dedi.

NU VARYANTI AŞIYA KARŞI ETKİLİ Mİ

Nu varyantının şimdiye kadar karşılaştıkları en tehlike varyant olduğunu açıklayan bilim insanları, aşıların bu varyanta karşı etkisinin daha az olabileceği belirtti.