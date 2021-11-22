Euro
12.6252
-0.65%
Dolar
11.2051
-0.41%
Altın
663.36
-0.73%
Borsa
1.752
0.84%
Bitcoin
650.174
-1.96%
BTXN Coin
20.89
0.96%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Nükleotit nedir

    Nükleotit; azotlu baz, pentoz şekeri ve fosfattan oluşan temel bir bileşime sahip organik bir moleküldür. Nükleik asitlerin yapı taşıdır.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nükleotit nedir

    Bir kimyasal bileşim olan nükleotit, üç maddeden meydana gelmiştir.

    Ayrıca nükleotitlerin, hücre metabolizmasında çeşitli görevleri vardır.

    NÜKLEOTİT NEDİR

    Bir fosfat, bir azot içeren organik baz ve beş karbonlu şekerin birleşmesi ile oluşan kimyasal bileşikler nükleotit olarak adlandırılır.

    En yaygın nükleotitler nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitler genetik bilgi içmektedir ve nükleotidin fosfat olmadan görülen kısımlarına nükleozit adı verilir.

    Nükleotitler üç tipik bileşenden oluşurlar:

    • Azot içeren bir baz,
    • Bir pentoz,
    • Bir fosfat.

    Nükleotit nedir #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir