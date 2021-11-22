Nükleotit nedir

Nükleotit; azotlu baz, pentoz şekeri ve fosfattan oluşan temel bir bileşime sahip organik bir moleküldür. Nükleik asitlerin yapı taşıdır.

Bir kimyasal bileşim olan nükleotit, üç maddeden meydana gelmiştir.

Ayrıca nükleotitlerin, hücre metabolizmasında çeşitli görevleri vardır.

NÜKLEOTİT NEDİR

Bir fosfat, bir azot içeren organik baz ve beş karbonlu şekerin birleşmesi ile oluşan kimyasal bileşikler nükleotit olarak adlandırılır.

En yaygın nükleotitler nükleik asitlerin yapı taşlarıdır. Nükleotitler genetik bilgi içmektedir ve nükleotidin fosfat olmadan görülen kısımlarına nükleozit adı verilir.

Nükleotitler üç tipik bileşenden oluşurlar: