Obsesif - Kompulsif Bozukluk nedir

Zihindeki takıntılı düşüncelerin günlük yaşamı etkisi altına alabilecek duruma gelmesine Obsesif - Kompulsif Bozukluk (OKB) denir.

Ruhsal bir hastalık olan Obsesif - Kompulsif Bozukluk (OKB), bireyin zihnine girmesine karşı koyamadığı, zihninden atamadığı düşünce, fikir ve dürtülere verilen isimdir.

Obsesyon, kişinin iradesi dışında zihnine yerleşen bu düşüncülerdir. Huzursuzluğa sebep olan ve mantıkdışı bulunan bu fikirler bireyde, yoğun bir rahatsızlık ve strese neden olur.

Kompulsiyon ise obsesyonların ortaya çıkardığı yoğun rahatsızlık ve huzursuzluğu azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yapılan tekrarlanan davranış ve zihinsel eylemlere denir.

OKB NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR?

Önceleri nadir olarak görüldüğü düşünülen OKB'nin, son yıllarda yapılan araştırmalara göre her 100 kişiden 2-3’ünde görüldüğü ortaya çıkmıştır.

Her yaşta görülmesi mümkün olan bu psikolojik rahatsızlık genellikle; ergenlik döneminde ya da 20-30’lu yaşlarda başlar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Obsesyon ve kompulsiyonların, kültürden kültüre göre değişiklik gösterebildiği gözlenmiştir.

Bireyin sergilediği takıntılı davranış ve tutumlar, hastalığın belirtileri olarak gösterilir.

Ülkemizde ve tüm dünya kültürlerinde sıklıkla rastlanan obsesyon ve kompulsiyon türleri ise şu şekildedir:

- Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonu

- Kuşku Obsesyonu ve Kontrol Kompulsiyonu

- Cinsel İçerikli Obsesyonlar

- Dini İçerikli Obsesyonlar

- Simetri/düzen Obsesyon ve Kompulsiyonları

- Dokunma Kompulsiyonları

- Sayma Kompulsiyonları

- Biriktirme ve Saklama Kompulsiyonları